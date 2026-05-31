Güney Kıbrıs geçen yılsonunda İsrail’den aldığı ‘’Barax MX’’ hava savunma ve füze sistemlerinin ardından Hindistan’dan da 650 kilometre menzilli ‘’BrahMos’’ süpersonik füze alıyor. GKRY Devlet Başkanı Nikos Hristodulidis Yeni Delhi’ye geleneksel Hint kıyafeti giyerek gitti ve savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Hristodulidis ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşmelerde iki ülkenin ‘’Stratejik ortak’’ olması kararı da alındı. Güney Kıbrıs’ın Hindistan’ın ürettiği her biri 3,5 milyon dolar olan ‘’BrahMos’’ süpersonik füzelerinden alması da karara bağlandı.

ADA SİLAH DEPOSU

Karadan, gemiden ve havadan fırlatılabilen BrahMos füzeleri Hindistan tarafından yapılan 42 milyar dolarlık bir yatırımın ardından Rusya’nın katkısı ile üretilmeye başlandı. Sesten 2 misli daha hızlı olan füzelerin Kara, hava ve deniz versiyonlarına göre 300-650 kilometre menzili bulunuyor. 3,5 milyon dolar değerindeki füzeler daha önce Filipinler ve Endonezya’ya satılmıştı.

TÜRKİYE MENZİLDE

GKRY’nin İsrail’den aldığı Barax MX hava savunma sistemi ise 500 kilometre menzilde 1000 civarında hedefi aynı anda tespit edebiliyor. Uçaklar, helikopterler, gemisavar füzeleri, insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri ve balistik füzeler dahil havadan gelen geniş bir tehdit yelpazesini engellemek için kullanılıyor. İsrail ve Hint füzeleri, Kıbrıs adasından Türkiye’ye de ulaşan menzile sahip bulunuyor.

Tapınağa gitti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis Hindistan ziyaretinde bir Hindu tapınağına giderek geleneksel Hint kültürene ait ritüelleri deneyimledi.