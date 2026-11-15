Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen protestolarda Türkiye ve KKTC bayrakları yakıldı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yazılı açıklamasında bayraklara yönelik saldırıları kınadı ve sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

Başta aşırı sağcı ELAM Cephesi olmak üzere birçok kentte Yunan ve Bizans bayraklarıyla gösteri düzenleyen gruplar, Türkiye ve KKTC bayraklarını ateşe verdi. Göstericiler, “Türklere ölüm, Kıbrıs Yunandır” sloganları attı. Grupların KKTC sınırına doğru yürümesine Rum polisi engel oldu.

“BU KABUL EDİLEMEZ VE AFFEDİLEMEZ BİR KONUDUR”

Üstel, bayrakların yakılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bu hadsizliktir! Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır! Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur.”

Öğretmenlerin ve milletvekillerinin de protestolara katıldığını belirten Üstel, Rum gençlerin Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye'ye yönelik sloganlarını, Rum liderliğinin yıllardır beslediğini söylediği zihniyetin yansıması olarak değerlendirdi.

Gençlerin nefretle yetiştirilmesinin ve okulların kin üretim merkezlerine çevrilmesinin bilinçli bir düşmanlık politikasının parçası olduğunu savunan Üstel, bunun sorumluluğunu Rum liderliğine yükledi.

Rum liderliğine “Aklınızı başınıza alın” diye seslenen Üstel, açıklamasında şu çağrıyı yaptı:

“Rum liderliği bu politikaya derhal son vermeli ve bayraklarımıza yönelik saldırıların sorumluları hakkında gereken işlemleri yapmalıdır.”

BAKANLIKTAN ÖĞRENCİLER İÇİN DEVAMSIZLIK TALİMATI

GKRY Eğitim Bakanlığı da ilk kez okullara genelge göndererek gösterilere katılan öğrencilerin derslerden yok yazılmaması yönünde talimat verdi.