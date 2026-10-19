Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yüksek Mahkeme, KKTC'ye bağlı Girne'deki taşınmazlarını kullanamadıkları için mağdur olduklarını iddia eden iki Rum vatandaşının uzun süredir devam eden davasında son sözü söyledi. GKRY İstinaf Mahkemesi'nin Türkiye lehine verdiği kararın bozulması için yapılan başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

Yıllar önce Bölge Mahkemesi, iki Rum vatandaşının başvurusu üzerine Türkiye aleyhine tazminat kararı almış; ilk davacıya 33 bin 440 Euro, ikinci davacıya ise 38 bin 300 Euro ödenmesine hükmetmişti.

Ancak Türkiye'nin davaya katılmadığı süreçte verilen bu karar, yerel mahkemesinin "mülkiyetin tespiti" ve kuzeydeki idari yapıların gayrimeşru sayılması gibi talepleri reddetmesi nedeniyle her iki tarafı da tatmin etmemişti.

Süreç, İstinaf Mahkemesi'nin 31 Ekim 2024 tarihli kararıyla tamamen yön değiştirdi. Temyiz mercii, uluslararası hukuktaki egemenlik dokunulmazlığı ilkesini hatırlatarak Türkiye'nin GKRY mahkemelerinde dava edilemeyeceğine hükmetmiş ve ilk derece mahkemesinin tazminat kararını ortadan kaldırmıştı.

YÜKSEK MAHKEME DE BAŞVURUYU HAKLI GÖRMEDİ

Bunun üzerine kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıyan Rum vatandaşları; devlet dokunulmazlığı kararının hatalı olduğunu, anayasal haklarının ve adil yargılanma ilkelerinin çiğnendiğini öne sürerek yedi ayrı hukuki meselenin incelenmesini talep etmişti. Ancak Yüksek Mahkeme, bu başvurunun yasal şartları karşılamadığına hükmetti.

Mahkeme gerekçesinde, bu üst düzey yasal yolun İstinaf kararlarının doğruluğunu tartışma veya davayı üçüncü bir dereceye taşıma aracı olarak kullanılamayacağını vurguladı.

Başvuranların sunduğu gerekçelerin somut hukuki sorulardan ziyade sadece karara yönelik memnuniyetsizlikten ibaret olduğunu belirten Yüksek Mahkeme, gerekli yasal koşulların belgelenemediğini kaydederek başvuruyu resmen düşürdü.