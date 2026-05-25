Türkiye gündemini sarsan vahşet, Kasım 2023'te Bodrum'da gayrimenkul işiyle uğraşan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ve kızı Dayana’dan (15) haber alınamamasıyla ortaya çıkmıştı. Yakınlarının Konacık Mahallesi'ndeki eve çilingirle girmesi ve koltuklardaki kan izlerini görmesiyle başlayan arama çalışmaları, İçmeler mevkisindeki dik bir yamaçta anne-kızın çarşafa sarılı cansız bedenlerinin bulunmasıyla acı sonla noktalandı.

Katil zanlısının, velayet davası nedeniyle aralarında husumet bulunan eski eş Andrej Kuslevic (49) olduğu belirlendi. Olayın ardından 5 yaşındaki ortak çocuklarını yanına alarak önce Litvanya’ya kaçan, ardından Almanya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edilen Kuslevic, yargılandığı Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde suçlamaları reddetse de indirim uygulanmaksızın en ağır cezaya çarptırıldı.

CİNAYET VE DELİL KARARTMA SÜRECİNDEKİ KAN DONDURAN DETAYLAR

Açıklanan gerekçeli karar, cinayetin anlık bir öfkeyle değil, tamamen soğukkanlılıkla planlanmış bir katliam olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan otopsi incelemelerinde anne Irina'nın baş, kulağı ve omzuna isabet eden 3 mermiyle, kızı Dayana'nın ise boyun ve göğüs bölgesinden 2 mermiye hedef olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Kuslevic’in cinayetin hemen ardından evde yaklaşık 4,5 saat kalarak delilleri yok etmek amacıyla geniş çaplı bir temizlik yaptığı tespit edildi.

Katilin vahşi eylemi sonrasındaki soğukkanlı hareketleri ise pes dedirtti. Cansız bedenleri çarşafa sarıp eski eşine ait aracın bagajına yükleyen Kuslevic, 5 yaşındaki ortak oğlunu önce bir otele bıraktı ve hemen ardından cesetleri dik yamaca fırlatmak üzere yola çıktı. Dikkat çekmemek adına sabaha karşı taksiyle kendi aracını almaya giden katil, daha sonra oğlunu da yanına alarak maktule ait araçla Ankara Esenboğa Havalimanı’na doğru kaçışa geçti ve cinayeti işlediği otomobili orada terk etti.

MAHKEME: "HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Andrej Kuslevic mahkemedeki savunmasında kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürse de Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve otel kayıtları sanığın bu iddialarını kesin bir dille yalanladı. Mahkeme gerekçeli kararında, Kuslevic’in cinayeti baştan sona tasarladığını somut delillerle ortaya koydu.

Gerekçeli kararda; sanığın Türkiye'ye girer girmez kendi aracına sahte plaka takması ve evin çevresinde günlerce keşif yapması planın ilk adımı olarak değerlendirildi. Ayrıca kaçarken kullandığı maktule ait otomobilde anne-kıza ait kan izlerinin bulunması ve sanığın buna mantıklı hiçbir açıklama getirememesi de kararda yer aldı. Katilin yakalanmamak için aynı güne iki farklı ülkeye birden uçak bileti almış olması, mahkeme heyeti tarafından sanığın sadece öldürme eylemini değil, cinayet sonrası kaçış ve saklanma sürecini de en ince ayrıntısına kadar organize ettiğinin en büyük kanıtı sayıldı. Mahkeme, bu doğrultuda "tasarlayarak öldürme" suçundan cezayı indirim yapmadan onadı.