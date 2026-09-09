Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya’nın düzenlediği saldırılara karşılık vermeye devam ettiğini belirtti. Ukrayna’nın son dönemde Rusya topraklarına yönelik saldırılarında geniş bir coğrafyada etkili sonuçlar aldığını ifade etti. ‘ASKERİ DENİZ ÜSSÜ VURULDU’ Son 24 saat içerisinde Krasnodar bölgesine yönelik operasyonlara dikkat çeken Zelenskiy, Novorossiysk’teki askeri deniz üssünün vurulduğunu duyurdu. FÜZELERİN KULLANILDIĞI UNSURLAR HEDEF OLDU Zelenskiy, saldırılarda petrol sevkiyatında kullanılan terminalin yanı sıra askeri liman tesisleri, savaş gemileri ve "Kalibr" füzelerinin taşınmasında kullanılan unsurların hedef alındığını kaydetti.

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