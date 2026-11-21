Ünlü Rus astrolog Pavel Globa, Aralık 2026 için yaptığı yorumlarda maddi açıdan şanslı olabilecek 3 burcu açıkladı. Globa'ya göre Başak, Terazi ve Balık burçlarını beklenmedik kazançlar, yüksek primler ve uzun süredir karşılık bekleyen yatırımlardan elde edilecek gelirler bekliyor.

Astrolog Pavel Globa'nın tahminlerine göre, söz konusu 3 burç Aralık ayına kadar önemli finansal fırsatlarla karşılaşabilir, ancak bu kazançların kaynağı her burç için farklı olacak. Bazıları iş hayatındaki cesur adımlar sayesinde gelirini artırırken bazıları beklediği primi alabilir veya hiç ummadığı bir yerden para kazanabilir.

BAŞAK

Pavel Globa'ya göre Başak burçları için bir süredir devam eden ilerleme fırsatları, Aralık ayında somut kazançlara dönüşebilir. Bu dönemde daha cesur davranmak ve iyi düşünülmüş adımlar atmak maddi açıdan önemli sonuçlar doğurabilir.

Özellikle yurt dışı bağlantılı iş birlikleri ve internet üzerinden yürütülen projelerle ilgili beklenmedik teklifler gündeme gelebilir. Globa, Başak burçlarının karşılarına çıkan fırsatları acele etmeden değerlendirmelerini öneriyor.

BALIK

Balık burçları içinse para hiç beklemedikleri bir kaynaktan gelebilir. Globa'nın yorumuna göre, bu dönemde sezgilerine güvenen ve karşılarına çıkan fırsatları iyi değerlendiren Balıklar, kendilerini sevindirecek bir kazanç elde edebilir.

Beklenmedik bir ödeme, sürpriz bir gelir veya adeta ikramiye etkisi yaratacak bir gelişme, Balık burçlarının maddi durumunda olumlu bir değişim yaratabilir.

TERAZİ

Terazi burçları için Aralık ayına kadar sürecek dönemde geçmişte atılan adımların karşılığını alma zamanı gelebilir. Globa'ya göre uzun süredir sonuç vermeyen bir yatırım nihayet kazanç sağlamaya başlayabilir.

Emeklerinin karşılığını alamadığını düşünen Teraziler de bekledikleri takdiri ve bununla birlikte maddi ödülü alabilir. Üstelik bu gelişme, tahmin ettiklerinden çok daha erken yaşanabilir.