Maddi rahatlama her zaman büyük bir servet kazanmakla başlamaz. Bazen ay sonunu düşünmeden alışveriş yapabilmek, beklenmedik masrafları karşılayabilmek veya uzun süredir beklenen bir ödemenin hesaba yatması bile hayatı değiştirebilir.

Rus astroloğa Pavel Globa 'nın yorumuna göre, 5 burç için finansal açıdan daha şanslı bir dönem başlayabilir. Bu süreçte bazı burçlar yeni iş fırsatlarıyla karşılaşırken bazıları gelirlerini artırabilir, bazıları ise uzun zamandır alamadıkları paraya kavuşabilir.

Maddi konularda rahatlama yaşayabilecek bu 5 burç arasında sizin burcunuz da olabilir.

BAŞAK

Başak burçları için maddi sıkıntılar geride kalabilir.

Başak burçları harcamalarını kontrol altında tutmayı ve bütçelerini dikkatle yönetmeyi sever. Her kuruşun hesabını yapmaları, zaman zaman kısıtlayıcı görünse de bu alışkanlıkları finansal açıdan avantaj sağlayabilir.

Astrolojik tahmine göre Başak burçlarının karşısına ek gelir, daha avantajlı bir iş anlaşması veya uzun zamandır bekledikleri bir zam fırsatı çıkabilir, ancak bu dönemde kendi emeklerinin değerini küçümsememeleri gerekiyor.

Beklenen maddi iyileşme büyük bir servet şeklinde ortaya çıkmayabilir. Faturaları daha rahat ödemek, birikim yapmaya başlamak veya beklenmedik masraflar karşısında zorlanmamak da bu değişimin bir parçası olabilir.

Başak burçları için önemli olan, elde ettikleri fırsatları doğru değerlendirmek ve hak ettiklerinden daha azına razı olmamak.

ASLAN

Aslan burçları emeklerinin karşılığını almaya başlayabilir.

Aslan burçları iş hayatında sorumluluk almaktan ve çevresindekilere destek olmaktan çekinmez, ancak konu kendi haklarını talep etmeye geldiğinde zaman zaman geri planda kalabilir.

Astrolojik yoruma göre bu dönemde Aslan burçlarının maddi durumunu değiştirecek gelişmeler yaşanabilir. Bir iş görüşmesi, yeni bir müşteri veya ücret artışı sağlayacak bir anlaşma, bekledikleri fırsatın kapısını açabilir.

Özellikle kendi işini yapan Aslan burçları için sundukları hizmetin ücretini yeniden değerlendirmek önemli olabilir. Çalışanlar ise yöneticileriyle yapacakları bir görüşme sayesinde daha iyi koşullar elde edebilir.

Bu süreçte Aslan burçlarının kendi değerlerinin farkına varması gerekiyor. Başkalarının emeklerini takdir etmesini beklemek yerine, hak ettikleri karşılığı istemekten çekinmemeleri önemli.

KOVA

Kova burçları beklemedikleri bir tanıdık sayesinde kazanç sağlayabilir.

Kova burçları için yeni kazanç fırsatları hiç ummadıkları bir yerden gelebilir. Astrologa göre eski arkadaşlar, iş bağlantıları veya geçmişte tanıştıkları kişiler bu süreçte önemli rol oynayabilir.

Uzun zamandır görüşmedikleri birinden gelecek telefon, yeni bir iş teklifinin başlangıcı olabilir. Bir arkadaşlarının ortaklık önerisi ya da eski bir çalışma arkadaşlarının sunduğu fırsat da gelirlerini artırmalarına yardımcı olabilir.

Bu nedenle Kova burçlarının çevrelerinden gelen tekliflere ve iletişimlere karşı açık olması gerekiyor. İlk bakışta sıradan görünen bir sohbet, zamanla kazançlı bir iş birliğine dönüşebilir.

Özellikle geçmişten gelen bağlantılar, Kova burçlarının önünde yeni kapılar açabilir.

YENGEÇ

Yengeç burçları kaybettiklerini düşündükleri paraya yeniden kavuşabilir.

Yengeç burçları, sonuçlanmamış meseleleri ve yerine getirilmeyen sözleri kolay kolay unutmaz. Özellikle maddi konularda yaşadıkları belirsizlikler uzun süre akıllarında kalabilir.

Astrolojik tahmine göre bu dönemde geçmişten kalan bir para meselesi yeniden gündeme gelebilir. Uzun zamandır ödenmeyen bir borç, beklenen bir ödeme veya sonuçlanmamış bir anlaşma nihayet çözüme kavuşabilir.

Aileden kalan maddi varlıklarla ilgili gelişmeler de Yengeç burçlarının gündemine gelebilir. Bekledikleri paranın tamamını almasalar bile, çözüme kavuşan tek bir mesele bile bütçelerinde önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Yengeç burçlarının bu süreçte aceleci davranmaması ve karşılarına çıkan fırsatları dikkatle değerlendirmesi gerekiyor. Uzun süredir sonuçlanmasını bekledikleri bir konu, finansal açıdan yeni bir başlangıcın önünü açabilir.

YAY

Yay burçları yön değiştirdikçe daha fazla kazanabilir.

Yay burçları aynı ortamda uzun süre kalmaktan hoşlanmaz. Yeni deneyimlere ve farklı fırsatlara açık olan bu burç, kendisini geliştirebileceği alanlara yönelmek ister.

Astrolojik yoruma göre bu dönemde yapılacak bir iş veya yaşam değişikliği, Yay burçlarının gelirlerini artırabilir. Yeni bir işe başlamak, başka bir şehirdeki şirketle çalışmak veya yurt dışından gelen bir teklifi değerlendirmek kazanç kapısı olabilir.

Hatta uzun zamandır hobi olarak ilgilendikleri bir işi gelir kaynağına dönüştürmeleri de mümkün. Bunun için alışılmış düzenin dışına çıkmaları ve yeni fırsatlara şans vermeleri gerekiyor.

Ancak Yay burçlarının dikkat etmesi gereken bir konu var: Harcamalar. Gelirlerinin artacağı düşüncesiyle gereğinden fazla para harcamaları, elde edecekleri kazancı kısa sürede tüketmelerine neden olabilir.

Bu nedenle yeni gelirlerinin bir bölümünü biriktirmeleri önem taşıyor. Böylece kısa süreli bir kazanç artışını uzun vadeli finansal güvenceye dönüştürebilirler.