Rusya'nın, İngiltere'nin kritik deniz altı iletişim kabloları hakkında istihbarat toplamak için sivil balıkçı teknelerini kullandığı öne sürüldü. İngiliz The Telegraph gazetesinin analizinde, teknelerin kablolar üzerinde uzun süre beklediği ya da kablo güzergahlarını kilometrelerce takip ettiği 500'den fazla vaka tespit edildi.

Gazete, uydu tabanlı gemi takip platformu Global Fishing Watch'tan elde ettiği 4,5 yıllık verileri inceledi. Analizde, 17 Rus gemisinin İngiltere'yi Avrupa ve ABD'ye bağlayan deniz altı kablolarının bulunduğu bölgelerde uzun süre düşük hızda hareket ettiği belirlendi.

Bu faaliyetlerin, olası bir NATO-Rusya çatışmasında hedef alınabilecek fiber optik kabloların deniz tabanındaki kesin konumlarını belirlemeyi amaçlıyor olabileceği ileri sürüldü. Diğer ticari balıkçı tekneleriyle birlikte çalışan gemilerin hareketlerinin, önemli iletişim hatları üzerinde tekrarlanan faaliyetlere işaret ettiği aktarıldı.

"TEK BİR BALIK BİLE BULUNMADI"

The Telegraph'a konuşan bir NATO kaynağı, Rus sivil balıkçı gemilerinin faaliyetlerinin ve konumlarının yakından izlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Rus sivil balıkçı gemilerinin ne yaptıklarının ve nerede bulunduklarının tamamen farkındayız. Bu gemilerden bazılarının güvertesinde tek bir balık bile bulunmadı."

İngiltere ile ABD arasındaki veri iletişiminin önemli bölümünü sağlayan deniz altı kablolarının zarar görmesi; bankacılık, sağlık, ulaşım ve mobil iletişim hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açabilir.

KASITLI ZARARA 14 YILA KADAR HAPİS ÖNERİSİ

İngiltere hükümeti, deniz altı iletişim altyapısını casusluk ve sabotaj faaliyetlerinden korumak için yeni yasal düzenlemeler hazırlıyor. Hükümetin 23 Ekim'de açıklayacağı öneriler kapsamında, kablolara kasıtlı zarar verenlere 14 yıla kadar hapis ve sınırsız para cezası verilmesi öngörülüyor.

İngiltere Telekomünikasyon Bakanı Ian Murray, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, hükümetin Rusya'nın istihbarat faaliyetlerinde ticari kuruluşları kullandığının farkında olduğunu söyledi. Murray, "Rusya'nın, bazı faaliyetlerini kendi adına yürütmeleri için ticari aracıları kullanmaya başladığı konusunda oldukça netiz." dedi.

Murray, yeni düzenlemelerin Rusya gibi devlet aktörlerini caydırmayabileceğini kabul etti. Ancak bu ülkeler adına faaliyet gösteren ticari kuruluşların caydırılmasının amaçlandığını belirtti.

Gazetenin haberine göre hükümet, deniz altı kablolarına yönelik kasıtlı saldırılarda azami cezanın müebbet hapis olup olmaması konusunda da istişare yürütecek.

YAPTIRIM UYGULANAN ŞİRKETLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Haberde, Avrupa Birliği'nin casusluk ve gözetleme faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla Rus balıkçılık şirketleri Norebo ve Murman Seafood'a yaptırım uyguladığı da hatırlatıldı. Şirketlerin casusluk suçlamalarını reddettiği belirtildi.

İngiliz Kraliyet Donanması Deniz Kuvvetleri Komutanı Gwyn Jenkins, daha önceki bir açıklamasında Rusya'nın NATO ile yaşanacak bir çatışmanın ilk gününden itibaren İngiltere'nin deniz altı iletişim kablolarına saldırabileceği uyarısında bulunmuştu. Jenkins, İngiliz donanmasının savaş hazırlığını güçlendirmesi gerektiğini vurgulamıştı.