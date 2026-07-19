Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya ve Ukrayna arasındaki olası bir anlaşma ihtimaline ilişkin "Türkiye, deniz unsurlarına liderlik yapmayı kabul etti, müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre Fidan'ın sözleri, Rus basınında büyük bir rahatsızlığa neden oldu.





RUS BASINI TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI



Fidan'ın Karadeniz'de bir çatışma ortamının yaratılmamasını istediklerine yönelik sözleri Putin destekçisi Rus basınında "Türkiye'nin Karadeniz üzerinde kontrol iddiası" şeklinde sunuldu.

Gazeteci Timur Şafir, aşırı sağcı yayın kuruluşu Tsargrad'a yaptığı açıklamada, "Pasif kalırsak, kurallar bizim dışımızda belirlenebilir. [Karadeniz] sularında, 'Ukrayna için garantiler' kisvesi altında, daimi devriyeler, keşif faaliyetleri, Ukrayna limanlarının korunması ve fiilen Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO'nun askeri varlığı ortaya çıkabilir" dedi.

Şafir, "Türkler böylece, çatışma sona erdikten sonra Karadeniz'i kontrol etme iddialarını önceden ileri sürüyor" dedi.

Savaş blogcusu Yury Barançik, 16 Temmuz'da Telegram'da yaptığı paylaşımda, "Esasen Türkler, Ukrayna'nın Karadeniz ticaret yollarını korumaları altına alıyor. Ve bir bahaneyle Karadeniz'de bize karşı askeri harekata başlamaları yalnızca zaman meselesi" dedi.



'TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARINI DÜŞÜNMEKTEN KORKUYORUM'

Barançik sözlerine, "Böyle bir manevra, yağma hazırlıkları dışında hiçbir şekilde açıklanamaz" diye devam etti.