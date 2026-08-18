Rusya basınının önde gelen yayın organlarından Kommersant gazetesi, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını temin edebilmek için 2017 yılında Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini elden çıkarma sürecinde çıkmaza girdiğini öne sürdü.

Gazetenin analizinde, Türkiye'nin söz konusu sistemleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmak üzere yürüttüğü müzakerelerin durma noktasına geldiği ve bu durumun Türk-Amerikan savaş uçağı diyaloğunu sekteye uğrattığı iddia edildi.

Türkiye'nin mevcut engellere rağmen ABD’nin F-35 satışını gerçekleştireceği beklentisini koruduğu belirtilen analizde, Washington'ın S-400'ler elden çıkarılmadan teslimata onay vermeye hazır olmadığı hatırlatıldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Analiz ,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Al Jazeera'ye verdiği röportajın altını çizdi.

Röportajda F-35 meselesine değinen Erdoğan'ın "Sayın Trump’ın F-35 savaş uçaklarına ilişkin verdiği sözü tutmasını bekliyoruz" ifadeleri belli sorunları yaşandığı yönünde yorumlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın tutumu ve S-400'lerden kurtulma çabalarındaki zorluklar nedeniyle müzakerelerin tıkandığı ve satış anlaşmasının askıya alındığı kaydedildi.

DEVRE DIŞI MI BIRAKILACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da Kongre'ye gönderdiği mektupta, koşullarda değişiklik olmadığını belirterek anlaşmanın onaylanmaması tavsiyesinde bulundu.

S-400'lerin BAE'ye satışı yönündeki müzakerelerin kilitlenmesiyle birlikte ikinci seçeneğin tartışılmaya başlandığı ifade edildi.

Gazete, bu seçeneğin S-400 sistemlerini "devre dışı bırakmak" olduğunu yazdı. Söz konusu adımın sözleşmenin mantığına aykırı olduğu değerlendirilmekle birlikte, sistemlerin BAE'ye satışına onay verilebileceğine yönelik ifadeler de haberde yer buldu.

PESKOV'UN SÖZLERİ ÖNEMLİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un 10 Temmuz’da Moskova ile Ankara arasında S-400’lerin geleceği konusunda temaslar yaşandığını bildirdiği ve konuyu "aşırı hassas" olarak nitelendirmişti.

Kommersant, BAE'nin NATO üyesi olmaması ve Moskova ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerde özel bir gerilimin bulunmaması sebebiyle, Türkiye'nin anlaşmaya varması halinde Rusya'nın bu iş birliğine engel olmasının düşük bir ihtimal olduğunu yazdı.

Bu çerçevede, sistemlerin yeniden satışına izin verilmesinin Rusya açısından bir risk taşımadığı kaydedildi.