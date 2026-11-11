Deniz altındaki kabloların zarar görmesi, internet bağlantılarından enerji iletimine kadar birçok hizmeti etkileyebiliyor. İngiltere'nin geliştirmeyi planladığı sistem, bu altyapıyı sürekli izleyerek olası sabotaj girişimlerine karşı erken uyarı sağlayacak.

İNSANSIZ ARAÇLAR DENİZİN ALTINI İZLEYECEK

Yeni güvenlik sisteminde, deniz yüzeyinde ve su altında görev yapabilen insansız araçların kullanılması planlanıyor. Bu araçlar, kritik kablo güzergahlarında devriye gezerek çevredeki hareketleri takip edecek.

Sisteme yerleştirilecek sensörler, deniz altındaki olağan dışı sesleri ve hareketleri tespit etmek için kullanılacak. Toplanan veriler yapay zeka destekli yazılımlar aracılığıyla analiz edilecek.

Böylece kabloların yakınında gerçekleşen şüpheli faaliyetlerin daha erken belirlenmesi ve güvenlik birimlerinin olası tehditlere daha hızlı müdahale etmesi amaçlanıyor.

RUS DENİZALTILARINA KARŞI ÖNLEM ALINACAK

Atlantic Net adı verilen sistem, İngiliz Kraliyet Donanması'nın daha geniş kapsamlı Atlantic Bastion programının bir parçası olacak. Kuzey Atlantik'te görev yapacak yeni teknoloji, özellikle Rus denizaltılarının hareketlerini izlemek ve kritik altyapıya yönelik tehditleri belirlemek için geliştiriliyor.

İngiliz hükümeti, proje kapsamında Ocean Infinity Solutions şirketiyle iş birliği yapacak. Yaklaşık 200 yeni nitelikli istihdam oluşturması beklenen yatırım sayesinde insansız sistemler, savaş gemileri ve denizaltılarla birlikte çalışabilecek.

İngiltere daha önce Rus denizaltılarının İngiliz suları çevresindeki faaliyetlerinden endişe duyduğunu açıklamıştı. Rusya ise deniz altı altyapısına yönelik tehdit iddialarını reddediyor. Yeni sistemle NATO müttefiklerinin deniz altındaki iletişim ve enerji hatlarının korunmasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.