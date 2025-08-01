Son olarak Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan Rus ekibi Spartak Moskova, Süper Lig'den iki isme daha kancayı taktı.

Saul Coco transferinde sonuca ulaşamayan Spartak Moskova, rotasını Türkiye'ye çevirdi.

TEMASLAR BAŞLADI

İtalyan basınına göre Rusya temsilcisi Fenerbahçe'den Alexander Djiku ve Galatasaray'dan Carlos Cuesta için devreye girdi. Metaratings, Spartak Moskova'nın Cuesta ile resmi temas kurduğunu iddia ederken Djiku'nun ise öncelikli hedefler arasında yer aldığını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde her iki oyuncuyla ilgili temasların hız kazanması beklenirken bonservis bedelleri transferde belirleyici olacak.