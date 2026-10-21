Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ile Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Rus futbolcu Aleksey Batrakov arasındaki görüşmeye ilişkin özel bir video yayımladı.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Değerli dostlar, daha önce yayımlanan paylaşımlarımızın devamı niteliğinde Rusya Federasyonu Büyükelçisi Sergey Vershinin ile Rus futbolcu Aleksey Batrakov arasındaki görüşmeye dair kısa bir videoyu sizlerle paylaşmak isteriz" notu düşülerek iki isim arasındaki dikkat çeken buluşmanın detayları aktarıldı.

BÜYÜKELÇİDEN GENÇ YILDIZA 4 ÖZEL SORU

Yayımlanan videoda Büyükelçi Sergey Vershinin, genç futbolcuya Türkiye'deki günlerine, adaptasyon sürecine ve kariyerine dair dört soru yöneltti. Büyükelçinin "Size en son ne zaman Aleksey Andreyeviç diye hitap edildi?" şeklindeki geleneksel resmi hitap sorusuna gülümseyerek karşılık veren Batrakov, "Galiba şu an ilk ve son kezdi" diyerek esprili bir yanıt verdi. Ardından gelen "Ünlü olmak zor zanaat, öyle mi?" sorusu üzerine ise şöhret baskısının mesleğin getirisi olduğunu belirten genç oyuncu, "Hayır, bu işimizin bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

Vershinin'in Türkiye'ye ve takıma alışma sürecini merak ederek sorduğu "Buradan memnun musunuz? Kaynaşabildiniz mi?" sorusunu tereddüt etmeden yanıtlayan Rus futbolcu, "Evet, çok iyi kaynaştık hem de" diyerek sarı-kırmızılı kulüpteki mutluluğunu ve uyumunu gözler önüne serdi. Batrakov son olarak yöneltilen "Bu, spor kariyerinizdeki ilk büyük icraatınız mı?" sorusuna ise "Benim için kesinlikle öyle" cevabını vererek Galatasaray transferinin kariyerindeki dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"TÜRK TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE YAPACAK"

Görüntülerde Büyükelçi Sergey Vershinin'in stat ziyareti esnasında yalnızca Batrakov ile sınırlı kalmayıp, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile de bir araya geldiği anlar yer aldı.

Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Rus diplomat, genç yeteneğin takımdaki birlikteliğine ve şampiyonluk yolundaki rolüne dikkat çekerek, "Takımı zafere taşıyacak ancak elbette bunu Türk takım arkadaşlarıyla birlikte yapacak" değerlendirmesinde bulundu.