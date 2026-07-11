Sosyal medya platformu TikTok, her geçen gün şaşırtıcı ve bir o kadar da tehlikeli akımlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Rusya’da son günlerde hızla yayılan yeni bir akım, akıllı telefon kullanıcılarını ve teknoloji uzmanlarını hayretler içinde bıraktı. Rus erkekler, sosyal medyada daha "erkeksi ve maço" görünmek uğruna, ceplerindeki son model lüks iPhone telefonları kasten kırmaya, çizmeye ve delmeye başladı.

Rus haber sitesi Mash’in aktardığı bilgilere göre, binlerce dolarlık cihazları kullanılmaz hale getiren bu trend, kadınların başlattığı bir başka akıma misilleme olarak doğdu.

Akımın doğuşu: "17 pro değil, kırık bir iPhone 11"

Her şey, Rus kadın kullanıcıların TikTok’a eski, camı çatlamış ve yıpranmış telefon görselleri yükleyerek başlattığı bir tartışmayla alevlendi.

Kadınların, eski telefon fotoğraflarının altına "Gerçek bir erkeğin yanında kırık dökük bir iPhone 11 olmalı; gıcır gıcır, pembe bir 17 Pro değil" şeklinde başlıklar atması, platformda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu paylaşımları üzerlerine alınan binlerce Rus erkek, "erkeksi" imajlarını tazelemek ve sosyal medyada beğeni toplamak adına dehşet verici bir yönteme başvurdu. Sürü psikolojisiyle hareket eden kullanıcılar, kutusundan yeni çıkmış, tertemiz durumdaki iPhone'larının arka camlarını sert cisimlerle kırmaya, bıçaklarla çizmeye ve hatta matkapla delmeye başladı.

Beğeni uğruna telefonlar tamamen bozuluyor

"Yıpranmış erkek" imajı çizmek adına yapılan bu kırma videoları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ancak tahmin edilebileceği gibi, bu bilinçli vandalizm girişimlerinin birçoğu hüsranla sonuçlandı. Birçok kullanıcının cihazı darbe anında kalıcı olarak arızalandı veya tamamen hurdaya döndü. Ağır maddi hasarlara rağmen, video izlenmelerinin getirdiği popülarite akımın hızını kesmeye yetmedi.

Hayati uyarı: 'Her an patlayabilir'

Yaşanan bu küresel çılgınlığın ardından teknoloji uzmanları ve tamir teknisyenleri arka arkaya sert uyarılarda bulundu. Uzmanlar, binlerce dolarlık bir cihazı sadece dijital beğeni uğruna tahrip etmenin tam bir akıl tutulması olduğunu belirterek şu teknik tehlikelere dikkat çekti:

Su ve toz geçirmezlik iptal: iPhone modellerinin arka cam kapağının kırılması veya milimetrik olarak çatlaması, cihazın fabrikasyon sıvı ve toz geçirmezlik korumasını tamamen ortadan kaldırır. Telefon en ufak nemde ana karttan yanabilir.

Canlı bomba riski (Lityum İyon Tehlikesi): Telefonların arka yüzeyine sert cisimlerle vurulması, camın hemen altında yer alan bataryayı (pili) doğrudan hedef alır. Lityum iyon pillerin yanlışlıkla delinmesi, çizilmesi veya ezilmesi, cihazın elinizde aniden patlamasına, zehirli gazlar salmasına ve alev alarak ciddi yaralanmalara yol açmasına neden olabilir.

Sosyal medyanın dayattığı sahte "erkeklik" algısının, insanları hem binlerce dolarlık zarara uğrattığı hem de can güvenliklerini tehlikeye attığı bu akım, dijital dünyanın ulaştığı tehlikeli boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.