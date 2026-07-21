Eski bir reality show yarışmacısı olan Bragina, üzerinde yalnızca ince bir zincir kolye bulunacak şekilde Moskova'da sokaklarda yürüdü, mağaza ve kafelere girdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin yaklaşık 21 milyon kez izlendiği öne sürülürken, genç fenomen eylemini "korkularıyla yüzleşme ve kişisel özgürleşme deneyimi" olarak nitelendirdi.

‘KURTULMAMA YARDIMCI OLUYOR’

Bragina yaptığı açıklamada, "İnsanların karşısında çıplak görünmekten korktuğumu fark ettim. Bir anda mağazaya çıplak gitme fikri aklıma geldi. Evren beni ruhumun amacına uygun şekilde yönlendiriyor ve tüm sınırlamalardan kurtulmama yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Tepkilerin büyümesinin ardından Rus polisinin Bragina'yı gözaltına aldığı bildirildi. Rus yayın organı Gazeta'da yer alan habere göre Genç fenomen hakkında, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 20.1 maddesinin 1. fıkrası kapsamında "küçük çaplı holiganlık" suçlamasıyla idari dava açıldı.

Dosyada Bragina'nın kamu düzenini bozduğu, topluma açık saygısız davranışlarda bulunduğu, müstehcen dil kullandığı, vatandaşlara hakaret ettiği ve başkasının malına zarar verdiği veya zarar verme girişiminde bulunduğu iddiaları yer aldı.

Söz konusu suç için Rusya'da 1.000 rubleye kadar para cezası veya 15 güne kadar idari gözaltı cezası öngörülüyor. Bragina'nın ise 14 gün idari gözetim altında tutulacağı belirtildi.

MİZULİNA'DAN SERT TEPKİ

Olayın ardından Kremlin'e yakınlığıyla bilinen ve Rusya'nın internet denetim kurumlarında görev yapan Ekaterina Mizulina da genç fenomene sert tepki gösterdi.

Mizulina, Bragina'nın sosyal medya hesaplarında çocuklara uygunsuz içerikler sunduğunu öne sürerek, fenomen hakkında "pornografik içerik dağıtmak" ve "çocuklara cinsel içerikli yönlendirmelerde bulunmak" suçlamalarıyla ayrı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini savundu.

Mizulina, bu suçlamaların gündeme gelmesi halinde Bragina'nın 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini iddia etti.

Bragina hakkında açılan mevcut dosya idari suç kapsamında yürütülürken, daha ağır suçlamalara ilişkin herhangi bir cezai dava açılıp açılmayacağı ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.