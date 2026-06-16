İngiltere ile Rusya arasında denizlerde tansiyonu yükselten yeni bir olay, Manş Denizi’nde meydana geldi. Rus Donanması’na ait Admiral Grigorovich, Wight Adası açıklarında İngiliz bayraklı “Bright Future” adlı sivil yata uyarı ateşi açtı.

457 METRE MESAFEDEN ATEŞ

Olayın Wight Adası ile Normandiya arasındaki uluslararası sularda gerçekleştiği bildirildi. İngiliz tarafına göre yaklaşık 457 metre mesafeden ateş açıldığı iddia edilirken, olayda yaralanma ya da hasar oluşmadı.

'TEHLİKELİ YAKLAŞIM VARDI'

Moskova yönetimi ise farklı bir tablo çizdi. Rus Savunma Bakanlığı’na göre yat, tüm radyo uyarılarına rağmen rotasını değiştirmedi ve savaş gemisine “tehlikeli şekilde yaklaştı”. Açıklamada, önce işaret fişekleri ve sesli uyarılar kullanıldığı, ardından uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde “önleyici ateş” açıldığı öne sürüldü.

Rus tarafı, geminin hareketinin çarpışma riskini artırdığı için bu adımların atıldığını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiltere Savunma Bakanlığı ise olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bölgede devriye gezen HMS Mersey ve HMS Tyne unsurlarının, Rus fırkateynini izlediği ve yatın güvenliği için müdahalede bulunduğu aktarıldı.

İngiliz kaynaklar, olayın İngiltere karasularının dışında gerçekleştiğini ve NATO ile Kraliyet Donanması’nın bölgedeki hareketliliği yakından takip ettiğini vurguladı.

SİYASİ GERİLİM BÜYÜYOR

Olay, Londra–Moskova hattında zaten yükselen tansiyonun yeni bir halkası olarak görülüyor. Muhalefet kanadından bazı isimler Rusya’yı “saldırganlık ve yıldırma” ile suçlarken, eski savunma yetkilileri bunun “bilinçli bir güç gösterisi” olabileceğini savundu.

İngiltere’de savunma harcamaları ve askeri hazırlık kapasitesi de yeniden tartışma konusu oldu. Hükümet ise savunma bütçesinin artırıldığını ve NATO yükümlülükleri doğrultusunda modernizasyon sürecinin sürdüğünü açıkladı.

GÖLGE FİLO VE EK GERİLİM BAŞLIKLARI

Olayın yaşandığı günlerde İngiliz özel kuvvetleri Manş Denizi’nde yaptırımlara tabi bir Rus tankerini durdurmuş, olay Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için “gölge filo” kullandığı iddialarını gündeme getirmişti.