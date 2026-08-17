Parça, Rusya’nın S-71M 'Monokhrom' adlı seyir füzesinin enkazında tespit edildi. ABD yapımı teknolojinin Rusya’nın yeni nesil silahlarından birinde kullanılması, yaptırımlara rağmen Batılı elektronik bileşenlerin Rus askeri sistemlerine ulaşmaya devam ettiğini ortaya koydu.

ABD YAPIMI MODÜL FÜZEDEN ÇIKTI

Füzenin enkazında bulunan parçanın, ABD’li teknoloji şirketi Nvidia’nın Jetson Orin NX 16 GB adlı yapay zeka işlem modülü olduğu belirlendi. Sivil kullanım için geliştirilen bu teknoloji; robotik sistemler, otonom makineler, akıllı kameralar ve görüntü işleme uygulamalarında kullanılabiliyor.

Füzede ABD yapımı modülün dahili kameradan gelen görüntüleri işleyerek uçuşun son aşamasındaki yönlendirmeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Sistem, görüntüler üzerinden hedefin belirlenmesine ve füzenin yönünü buna göre ayarlamasına imkan sağlıyor.

Nvidia ise söz konusu ürünlerin askeri kullanım için geliştirilmediğini ve şirketin Rusya’da satış yapmadığını belirtiyor. Buna rağmen ticari amaçlarla üretilen ABD teknolojisinin Rus füzesinin içinde ortaya çıkması, bu parçaların farklı tedarik kanalları üzerinden ülkeye ulaştırıldığı ihtimalini gündeme getirdi.

400 KİLOMETREYE KADAR ULAŞABİLİYOR

S-71M Monokhrom’un 250 kilogramlık savaş başlığı taşıdığı ve saatte yaklaşık 500 ila 600 kilometre hıza ulaşabildiği belirtiliyor. Füzenin menzilinin 350 ila 400 kilometre arasında olduğu ve Rusya’nın Su-57 savaş uçaklarından fırlatılabildiği aktarılıyor.

Füzenin 2026’nın başından bu yana Ukrayna’da sınırlı sayıda kullanıldığı belirtiliyor. Ukrayna istihbaratı, Rusya’nın kullandığı başka silahlarda da yabancı üretim elektronik bileşenler tespit edildiğini bildirdi.