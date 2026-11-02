ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kış öncesinde enerji ateşkesi sağlanmasına yönelik müzakerelerde Rus doğal gazının Avrupa'ya yeniden sevkiyatını önerdiği iddia edildi. Önerinin, gazın ABD'li bir aracı üzerinden Ukrayna hattıyla satılmasını içerdiği belirtildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD, Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff, eylülde Moskova ve Kiev'e yaptıkları ziyaretlerde bu fikri gündeme getirdi.

Planın, Avrupa'nın Rus gazı ithalatına yönelik yaptırımlarını aşarak Rus doğal gazının yeniden Avrupa pazarına girmesini ve ABD'li yatırımcılar için kazançlı bir fırsat oluşturmasını öngördüğü ileri sürüldü.

GELİRLER İÇİN EMANET HESAP ÖNERİSİ

Habere göre ABD'li müzakereciler, Avrupa doğal gaz pazarına yeniden erişimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kapsamlı bir ateşkese ikna etmek için önemli bir teşvik olarak değerlendiriyor.

Beyaz Saray yetkililerinin ise Kremlin'in bu gelirlerle savaşı finanse etmesini önlemek amacıyla, doğal gaz satışından elde edilecek paranın üçüncü bir ülkede açılacak emanet hesapta tutulmasını önerdiği öne sürüldü.

Planın, Sibirya'daki Urengoy doğal gaz sahalarını Ukrayna üzerinden Avrupa'ya bağlayan Sovyet döneminden kalma boru hattı ağının yeniden faaliyete geçirilmesini içerdiği kaydedildi.

AB'NİN HEDEFİ 2027 SONUNDA İTHALATI BİTİRMEK

Avrupa Birliği mevzuatına göre Rus doğal gazı ithalatının 2027'nin sonuna kadar tamamen sonlandırılması gerekiyor.

Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 11'i Rusya'dan karşılanıyor. Bu oran Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde yüzde 45 seviyesindeydi. ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) ise Avrupa tüketiminin yüzde 30'unu karşılıyor.