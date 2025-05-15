İstanbul'daki müzakerelere katılacak olan Rus heyeti Türkiye'ye ulaştı. Saat 10'da başlayacak olan müzakerelere Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak. Heyetin başını Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy çekecek.

Müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi. Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

Görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılmayacağı belirtildi. Onun yerine Orta Doğu Özel Temsilci Steve Wittkoff ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg görüşmelerde ABD'yi temsil edecek

ZELENSKI YOLDA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ise Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı bitirmek için Rusya tarafıyla her türlü müzakere yapmaya hazır olduklarını belirterek yarın Türkiye'de olacağını belirtti.

Zelenski'nin akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkında da konuştu.

Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de yapılacak görüşmeler için bugün ekibi ile birkaç toplantı yaptıklarını kaydetti.

Rusya'dan Türkiye'ye gelecek yetkililer hakkında henüz net bir bilgi almadıklarını kaydeden Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'dan kimin geleceğini bekliyorum ona göre Ukrayna'nın nasıl bir adım atması gerektiğini belirleyeceğim. Basından gelen sinyaller halen ikna edici değil. Aynı zamanda (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü de duyuyoruz. Yani bu en güçlü argüman olabilir. Bir hafta gerçekten çok şeyi değiştirebilir."

PUTIN, İSTANBUL ZİRVESİNİ RUSYA'DA GÖRÜŞTÜ

Bu esnada Putin, 14 Mayıs akşamı Ukrayna tarafıyla yapılacak müzakerelere hazırlık amacıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda Rus heyeti üyelerinin yanı sıra Lavrov, Belousov, Zolotov, Shoigu, Gerasimov ve Bortnikov da hazır bulundu.

Kremlin, "İstanbul'da yeniden başlayan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ne kadar süreceği müzakerelerin seyrine bağlı olacaktır" açıklamasını yaptı.

RUTTE: 'ADIM ATMA SIRASI RUSYA'DA'

Ukrayna'nın müzakereler konusunda adım atmaktan çekinmediğini kaydeden Zelenskiy, "Savaşın nasıl biteceği dünyaya bağlı. Ukrayna her türlü müzakere formatına hazırdır, toplantılardan korkmuyoruz." dedi.

Rutte ayrıca, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip" diye ekledi.

Bu esnada NATO Şefi Mark Rutte'nin Perşembe günü Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile olası barış görüşmelerinde bir sonraki adımı Rusya'nın atması gerektiğini söyledi ve Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Rutte, “Bundan sonra atılması gereken adımları atmak artık Rusların elinde,” dedi.