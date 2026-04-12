Turist kadınların görmek için akın akın İstanbul Karaköy İskelesi'ne geldiği yakışıklı kestaneci Alper Temel'e Türkiye'de izlenme rekorları kıran bir diziden teklif geldi.

Temel, Now TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinden teklif geldiğini ancak kestane işlerinin yoğunluğu nedeniyle projede yer almadığını söyledi.

'YERALTI'NDA OYNAYACAKTIM'

Tezgahının başında açıklama yapan 'yakışıklı kestaneci' Temel dizi teklifiyle ilgili şöyle konuştu:

"Dizi için çağırdılar. Bir daha söylüyorum, reddetme gibi bir olay olmadı. Çok yalan haber yapılıyor. Yok 'reddetmiş' vs... Nasip olmadı. Prim yapmak için her yalan haberi yapıyorlar. Gittim görüştüm. Büyük ihtimalle Yeraltı'nda oynayacaktım. Bu dönem çok yoğundu benim için. Hem orası hem burası yapamadım. Olmadı yani nasip olmadı. Yok reddetim falan böyle bir muhabbet olmadı."