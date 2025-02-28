İngiltere vatandaşlarını hedef alan bir dizi Telegram kanalı, ülkede camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenlenmesi için bireyleri para ile teşvik ediyor.

The Guardian'ın haberine göre Rusya ile bağlantıları olan Telegram ağı, camilere saldıranlara kripto para ödülü teklif ediliyor.

Londra’daki cami ve okullara yapılan saldırılarla bu kanallar arasında bağlantılar olduğu belirtiliyor. Polis, duvarlara sprey boyayla yazılan ifadelerin bazılarının Telegram gruplarında geçen isimleri içerdiğini doğruladı.

Bu grupların, bombaların nasıl yapılacağına dair rehberler ve 3 boyutlu yazıcıyla üretilebilen silah tasarımları içeren belgeler paylaştığı tespit edildi.

QR KODUYLA ÜYE TOPLUYORLAR

İngiltere sokaklarında, bu kanallara yönlendiren QR kodları ve ilişkili TikTok hesaplarını tanıtan posterler görüldü.

Grup üyelerinin, başlangıçta duvar yazıları gibi propaganda faaliyetlerine odaklanırken, son haftalarda açıkça bıçaklı saldırılar düzenlenmesi çağrısı yapmaya başladığı bildirildi.

Hope Not Hate adlı aktivist grubu, Telegram kanallarıyla ilgili hazırladığı ve Rusya bağlantılarına işaret eden bir dosyayı İçişleri Bakanlığı ve terörle mücadele polisiyle paylaştı.

Yahudi ve Müslüman karşıtı nefret suçlarını izleyen Community Security Trust ve Tell Mama adlı kuruluşlar da bu kanalları yetkililere bildirdi.

İngiltere’de ırkçı saldırıların 2024’te yüzde 73 arttığı belirtilirken, geçen hafta Londra’daki bir caminin önüne sahte bir bomba bırakılması endişeleri artırdı.

ARKASINDA RUSYA MI VAR?

Telegram ağının Rusya ile bağlantısını gösteren çeşitli kanıtlar bulunuyor. Bir kanal yöneticisi, sosyal medya platformu X’ten paylaştığı bir ekran görüntüsünde hesabının dil ayarının Rusça olduğunu gösterdi.

Gönderinin saat dilimi Rusya ve Belarus ile uyumlu olan GMT+3 olarak kaydedildi. Ayrıca, mesajların bazılarında Kiril alfabesi kullanıldı.

Telegram’daki pro-Putin ve Ukrayna karşıtı gruplara mesajlar gönderen iki kullanıcının, İngiltere’deki aşırı sağcı gruplara içerik aktardığı belirlendi.

Polis, bu Telegram kanallarının camilere saldırılar düzenlemeye teşvik ettiği ve kamu malına zararın ödüllendirdiğine dair raporları incelediklerini açıkladı.

Bir mesajda, “Camilere en güzel grafitileri yapanlara hareketimizden bir hediye. 100 pound değerinde herhangi bir kripto para” ifadeleri yer aldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, ulusal güvenliğin hükümetin en büyük önceliği olduğunu vurguladı. Bakanlık sözcüsü, sosyal medya platformlarının yasa dışı içerikleri kaldırmasını zorunlu kılan Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın hızla uygulanacağını ancak şirketlerin şimdiden önlem alması gerektiğini belirtti.

YETKİLİLER NE DİYOR?

MI5 Direktörü Ken McCallum, Rusya’nın Avrupa’daki şehirlerde “sürekli bir kaos yaratma” hedefi taşıdığını söylemişti.

Hope Not Hate araştırmacılarından Gregory Davis, “Rusya’nın İngiltere’de suç işleyebilecek grupları harekete geçirmeye çalıştığı biliniyor. Bu ağın, insanları doğrudan terör eylemleri gerçekleştirmeye teşvik etmek için oluşturulmuş olmasından endişeliyiz” dedi.

Grup yöneticilerinin, aşırı sağcı İngiliz aktivistlerle doğrudan iletişime geçtiği ve onları özel mesajlarla cesaretlendirdiği iddia ediliyor.

İşçi Partisi Milletvekili Stella Creasy, seçim bölgesi Walthamstow’un hedef alınan bölgelerden biri olduğunu belirtti.

Creasy, “Bu, dış müdahaleye dair son derece ciddi bir iddia ve ciddiyetle ele alınmalı. Yerel düzeyde, toplumu bölmeye yönelik sistemli bir girişim olduğu açıkça görülüyor. Hem çevrimiçi hem de gerçek dünyada bu tür girişimlerin etkileri hissediliyor” dedi.