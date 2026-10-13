Bölgede daha önce Roman Abramoviç’in otel yatırımı yapmak amacıyla Bodrum’da arazi aradığına ilişkin haberler yayımlandığını hatırlatan Gazeteci Fatih Altaylı, Rus milyarderin Kaplankaya Projesi’ni gördükten sonra hemen yanındaki büyük araziyi satın aldığını ifade etti.

ABRAMOVİÇ’TEN DEV ARAZİ YATIRIMI

Altaylı, Abramoviç’in burada otel inşa etmek yerine geniş bir alana yayılan üç ev yapmayı planladığını yazdı.

HER 30 DÖNÜME BİR EV

Satın alınan arazinin büyüklüğünün yaklaşık 100 bin metrekare olduğunun söylendiğini belirten Altaylı, düşük yapı yoğunluğunun doğanın korunması ve çevreye verilecek zararın azaltılması açısından önem taşıdığını vurguladı. Altaylı, araziye yalnızca üç ev yapılmasının bölgedeki yapılaşma tartışmalarının önüne geçebileceğine dikkat çekti.

BÖLGENİN DEĞERİNİ ARTIRACAK

Bodrum ve çevresinde Mandarin Oriental, Bulgari, Aman, Four Seasons ve Cheval Blanc gibi lüks projelerin yabancı alıcıları çektiğini belirten Altaylı, Kaplankaya’nın da dünyanın en zengin isimlerinin tercih ettiği bölgeler arasında yer aldığını kaydetti. Altaylı, bölgede Güney Fransa, Sardunya ve Marbella’daki gibi 10 milyon, hatta 100 milyon dolar değerinde evlerin bulunabileceğini belirterek bu tür yatırımların ülkenin değerini artıracağını ifade etti.