DSNS tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının yolcuların otobüste bulunduğu sırada gerçekleştirildiği ve olayın ardından otobüste yangın çıktığı ifade edildi.
'GÜDÜMLÜ BOMBAYLA HEDEF ALINDI'
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Zelenskiy, Kramatorsk'taki otobüs durağının güdümlü bombayla hedef alındığını belirtti.
'KİEV DE SALDIRIYA MARUZ KALDI'
Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarının yalnızca Kramatorsk'la sınırlı kalmadığını belirterek, başkent Kiev'in de gece saatlerinde saldırılara maruz kaldığını aktardı.
'10 BÖLGEDE YIKIM MEYDANA GELDİ'
Zelenskiy, "Rus hava saldırıları nedeniyle 10 bölgede yıkım meydana geldi" ifadelerini kullandı.
'MÜTTEFİKLERLE TEMASLAR GERÇEKLEŞECEK'
Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, müttefiklerle bugün ve yarın önemli temaslar gerçekleştirileceklerini belirtti.