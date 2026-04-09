Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın yaptırım altındaki Rus tankerlerine el koyma tehdidine Karadeniz Filosu’na ait bir savaş gemisini İngiliz kıyılarının karşısına, Manş Denizi’ne göndererek açıkça meydan okudu.

Amiral Grigorovich adlı savaş gemisi geçtiğimiz Çarşamba günü yaptırımlı petrolü üçüncü ülkelere taşıyan "gölge filoya" ait iki tankere eşlik ederken bir İngiliz savaş gemisi onları geriden takip etti.

Dover açıklarındaki Royal Charlotte teknesinden gözlemlenen Rus filosu güney kıyılarından geçerken, Kraliyet Donanmasına bağlı RFA Tideforce tankeri sadece izlemekle yetindi.

Putin, İngiltere'nin kıyılarının karşısına savaş gemisi göndererek hem Starmer'ın tehditlerini yok saydı hem de Kraliyet Donanması'na meydan okudu.

STARMER'IN TEHDİDİNE SERT CEVAP

Geçtiğimiz ay Başbakan Starmer, Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için yasa dışı yollarla petrol taşıyan paslanmış gemilerden oluşan armadayı yakalamaları için donanmaya yetki vermişti.

Starmer bu gemilerin İngiliz karasularına girmesi halinde "daha sert" müdahale edileceğini duyurdu, ancak şu ana kadar tek bir Rus gemisine bile el koymayı başaramadı.

Moskova, askeri güç kullanılarak gemilerine el koyulması durumunda misilleme yapacağı konusunda Londra'yı sert bir dille uyardı.

Rusya'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Andrei Kelin bu kararların cevapsız kalmayacağını belirterek "Uygun önlemler şu an geliştiriliyor. Bu durum İngiliz halkı için tam bir sürpriz olsun" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Rus petrol tankerlerine baskın düzenleyen ABD ve Akdeniz'de bazı tankerleri durduran Fransız donanmasının aksine, İngiltere'nin tehditlerinden bu yana onlarca Rus gemisi Manş Denizi'nde engellenmeden geçti.

RUS PETROLÜ İNGİLTERE'NİN ALTINDAN AKIYOR

Rusya Manş Denizi'ne kadar savaş gemisi göndererek İngiliz karasularını tehdit etti. Gölge filoya bağlı Universal ve Enigma isimli devasa tankerler, füzelerle donatılmış Admiral Grigorovich fırkateyninin koruması altında batıya doğru ilerledi.

Rus bayraklı Universal’ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını finanse etmek için ham petrol taşıdı ve Eylül ayında Ukrayna'yı istikrarsızlaştırma çabaları nedeniyle yasaklandı.

Yaklaşık 700 gemiden oluşan Putin'in gölge filosunun Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 40'ını taşıdığı ve bu devasa ağın yaptırımları delmek için çeşitli ülkelerin bayraklarını kullandığı görülüyor.

Denizcilik uzmanlarına göre gölge filodaki her gemiye el koymak İngiltere için neredeyse imkansız.

Böyle bir operasyon için hem elit birliklerin hem de kolluk kuvvetlerinin devasa kaynaklar ayırması gerekirken ele geçirilen dev gemileri demirleyecek liman kapasitesinin yetersizliği de büyük bir engel teşkil ediyor.

Mart ayı sonunda sekiz gemilik bir Rus grubunun Fransız kara sularının hemen içinden geçerek İngiliz müdahalesini engellemesi sahadaki hukuki ve coğrafi zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Çoğu zaman başka ülkelerin bayrakları altında gizlenen bu gemiler yoğun su yollarını kullanarak denetimlerden kaçmayı başarıyor.