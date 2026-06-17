Manş denizi açıklarında bir Rus savaş gemisinin, İngiliz bir yelkenli yata ateş açması Avrupa'da yürekleri ağıza getirdi.

Salı sabahı saat 11.40'ta, Isle of Wight'ın 20 milden fazla güneyinde ve Fransa'nın Normandiya bölgesinin 40 milden az kuzeyinde meydana gelen olayda, "Bright Future" adlı 40 metrelik özel yatın "Admiral Grigorovich" adlı donanımlı Rus fırkateynine yaklaşması üzerine silah sesleri duyuldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus denizcilerin olası bir çarpışmayı önlemek amacıyla havaya ateş açtığını, atışların doğrudan yatı hedef almadığını açıkladı.

Olayda yaralanan olmadı, gemi hasar almadı. Nitekim bu 'çatışma' siyasi iplerin gerilmesine sebep oldu.

RUSYA SALDIRININ SEBEBİNİ AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı, emekli İngiliz çift Jane ve Alan Kelvey'nin bulunduğu yatın "tehlikeli bir rota" izlediğini ve kendileriyle iletişim kurma çabalarının sonuçsuz kaldığını iddia etti.

Rus yetkililer, yatın fırkateyne 150 metre yaklaşması üzerine önce işaret fişekleri fırlattıklarını, ardından uyarı ateşi açtıklarını savundu.

Yattaki Jane Kelvey ise bu iddiaları reddederek, kendilerine işaret fişeği atılmadığını ve telsizle ulaşılmadığını belirtti.

Çarpışma rotasında olmadıklarını söyleyen Kelvey, Rus gemisinin önce korna çalarak beş kez uyarı verdiğini, kendilerinin de rotayı iki derece iskeleye değiştirerek bunu fark ettiklerini gösterdiklerini, kısa süre sonra tekrarlanan korna seslerinin ardından havaya doğru 4-5 el hafif silahla ateş açıldığını ifade etti.

Çift, İngiliz sahil güvenliğini aradıktan sonra Kraliyet Donanması'na ait HMS Tyne gemisi tarafından kontrol edildi.

SEBEBİ İNGİLİZ ÇIKARMASI MI?

Bu olay, İngiltere'nin Isle of Wight açıklarında Rusya bağlantılı "Smyrtos" petrol tankerine el koymasından kısa süre sonra yaşandı.

Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez düzenlenen bu operasyonda, Hindistan'a 98 bin ton Rus ham petrolü taşıyan tankerin 38 yaşındaki Hintli kaptanı Ajay Pant yaptırımları ihlal etmekle suçlandı.

Aynı dönemde, Rusya bağlantılı bir çevrimiçi yönlendiriciden talimat alarak Keir Starmer ile bağlantılı bir mülke kundaklama girişimi planlayan iki kişi suçlu bulundu.

G7 zirvesinde konuşan Başbakan Starmer, bu saldırıların Batı'nın ekonomik yaptırımlarının Rusya üzerindeki etkisi bağlamında görülmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan İngiltere, Savunma Bakanı John Healey'nin geçen haftaki istifası ve Genelkurmay Başkanı Rich Knighton'ın bütçe yetersizliği nedeniyle askeri operasyonların azaltılabileceği uyarısıyla savunma finansmanı tartışmaları yaşıyor.