Bölge Valisi Mikhail Razvozhayev, Perşembe günü Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın en büyük şehri Sivastopol’daki bir suikast sonucu bir Rus subayının öldürüldüğünü açıkladı.

Razvozhayev, bir kadının Ukrayna özel servisleri adına saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti. Ukrayna’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Razvozhayev, kurbanın veya şüphelinin kimliğini açıklamadı. Devlet haber ajansı TASS, istihbarat servisine dayandırdığı haberinde kadının Rus vatandaşı olduğunu vurguladı.

Rusya, daha önce üst düzey askeri yetkililere ve Moskova’nın savaş çabalarıyla bağlantılı kişilere yönelik bir dizi suikasttan Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu.

Ayrıca Razvozhayev, Sevastopol’da gece saatlerinde bir patlayıcı cihazın imha edilmesi sırasında beş kişinin öldüğünü belirtti.