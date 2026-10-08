Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ve Belarus sınırı boyunca hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalar, Polonya'nın başlattığı Doğu Kalkanı savunma programının bir parçası. Yetkililer, beton engeller ve tanksavar hendeklerinin yanı sıra ormanlardan ve sulak alanlardan da yararlanarak doğal bir savunma hattı oluşturmayı amaçlıyor.

RUS TANKLARINA KARŞI DOĞAL ENGEL

Polonya'nın 700 kilometrelik sınır hattını güçlendirmeyi amaçlayan Doğu Kalkanı programı kapsamında, bataklıkların yeniden canlandırılması da savunma stratejisine dahil edildi.

Bilim insanlarının önerdiği Yeşil Doğu Kalkanı projesinde, geçmişte açılan drenaj kanalları nedeniyle kuruyan arazilerin yeniden su tutması hedefleniyor.

Su, çamur, yoğun bitki örtüsü ve devrilmiş ağaçlarla kaplı alanların tanklar ile diğer ağır askeri araçların ilerlemesini zorlaştırabileceği belirtiliyor. Böylece olası bir saldırıda Polonya ordusuna müdahale için daha fazla zaman kazandırılması amaçlanıyor.

120 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Polonya'nın sulak alanları yeniden canlandırmaya yönelik projeler için yaklaşık 120 milyon dolarlık kaynak ayırdığı belirtiliyor.

Projenin merkez üslerinden biri ise Belarus sınırında yer alan ve Avrupa’nın el değmemiş son büyük düzlük ormanı kabul edilen Białowieża Ormanı olacak. Geçmişte açılan drenaj kanalları sebebiyle kuruyan bu devasa alanın yeniden bataklığa dönüştürülmesi, hem askeri savunma hem de ekolojik koruma açısından Polonya için çifte kazanç sağlayacak.

ORMAN HEM KALKAN HEM YAŞAM ALANI OLACAK

Bataklıkların yeniden oluşturulması yalnızca askeri hareketliliği zorlaştırmakla sınırlı kalmayacak. Sulak alanların canlandırılması, bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarını genişletebilecek.

Ayrıca bu alanlar suyun toprakta tutulmasına, kuraklığın etkilerinin azaltılmasına ve karbon depolanmasına katkı sağlayabilecek.

Polonya'nın yaklaşımı, doğal ekosistemlerin askeri savunma stratejilerinde de kullanılabileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.