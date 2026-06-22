Antalya'da bir evin bahçesinde yüzüstü hareketsiz halde bulunan Rusya vatandaşı Sergei Tremasov'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2240 Sokak'ta meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ile olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, üzerinden çıkan pasaport ve cep telefonundan hayatını kaybeden kişinin 51 yaşındaki Rusya vatandaşı Sergei Tremasov olduğu tespit edildi. Tremasov'un 10 Haziran'da Antalya Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Tremasov'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.