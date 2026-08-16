İstanbul'u ziyaret eden Rus uyruklu bir kadın turist, kent gezisi sırasında kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yolda yürürken çevredeki vatandaşlara dikkatle bakarak ilerlediği anları kaydeden turist, gördüğü ilgiyi "İstanbul’da insanların sana bakmalarını sağlamak için, sadece güzel bir Rus kadın olman yeterli" sözleriyle aktardı.

PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntülerde, turistin etrafındakileri süzerek yürüdüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, kadının doğrudan insanlara bakması nedeniyle dikkat çektiğini ve bakışların karşılıklı olduğunu belirterek paylaşıma tepki gösterdi. Bir diğer kesim ise durumun turistik bölgelerdeki genel insan yoğunluğundan kaynaklandığını savundu.