Rus turistin otelde şüpheli ölümü

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde bir otele yaklaşık 10 gün önce giriş yapan Evgenii Karmanov, otel personeli tarafından 3'üncü katta koridorda yerde hareketsiz yatar halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karmanov'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Belediye tabibi tarafından yapılan kontrolde, vücudunda kesici veya ateşli silah yarası bulunmayan Karmanov'un ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karmanov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Rus turistin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu kesinlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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