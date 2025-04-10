Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden heyetler, bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Heyetlerin konuşacağı önde gelen konuların arasında ise, iki ülkenin büyükelçiliklerinin yeniden işler hale gelmesi olacak.

İstanbul’daki görüşmelere Rusya’nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev ile ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Sonata Coulter öncülük edecek.

Washington ve Moskova, elçiliklerin uzun süredir sekteye uğradığını ve bu durumun ilişkileri daha da yıprattığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin tamamen teknik meselelerle sınırlı olduğunu duyurdu.

'UKRAYNA'DA BARIŞ OLMADAN, İLİŞKİLER DÜZELEMEZ'

ABD Dışişleri Sözcüsü Tammy Bruce, Salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna konusunun masada olmadığını vurguladı.

Bruce, "Ukrayna savaşı, kesinlikle gündemde değil. Bu görüşmeler sadece büyükelçilik faaliyetlerimize odaklanıyor. İkili ilişkilerin normalleşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu, ancak Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlandığında mümkün olabilir" dedi.

İki ülke de son yıllarda diplomatlarının göreve başlamasında yaşanan engellerden ve karşılıklı taciz iddialarından şikayetçi.

Rusya, Batı yaptırımları nedeniyle diplomatlara maaş ödemekte zorlandığını öne sürüyor. ABD ise Rusya’daki diplomatlarının hareket alanlarının kısıtlandığını belirtiyor.

En tartışmalı konular arasında ise büyükelçilik mülkleri bulunuyor. ABD yönetimi, aralarında Long Island’daki Killenworth malikanesi, Maryland’deki Pioneer Point yazlığı ve San Francisco ile Seattle’daki konsoloslukların da bulunduğu altı Rus mülküne çeşitli kısıtlamalar getirmişti.