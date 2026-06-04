Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzeti karpuz, henüz doğal olgunlaşma dönemine girmeden tezgahlara inerek ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaya başladı. Rus uzmanlar, mevsiminden önce erken hasat edilerek satışa sunulan karpuzların, hızlı büyümelerini sağlamak amacıyla aşırı miktarda nitratlı gübre içerdiğini belirtiyor.

Erken dönemde tüketilen bu meyveler, vücutta nitrat yüklemesine yol açarak özellikle savunmasız gruptaki tüketicileri hastanelik edebiliyor.

Rusya'daki diyet uzmanları, karpuzdaki yüksek nitrat oranının doğrudan zehirlenme belirtilerine yol açtığı konusunda hemfikir.

Erken karpuz tüketiminin ardından görülen mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ile cilt ve mukozalarda meydana gelen morarmalar (siyanoz) bu zehirlenmenin en net işaretleri arasında yer alıyor.

Bünyeleri yetişkinlere göre çok daha hassas olan çocukların ve yaşlıların bu kimyasal yüke karşı büyük risk altında olduğunu vurgulayan uzmanlar, sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak adına en güvenli dönemin karpuzun doğal yollarla olgunlaştığı ağustos ayı olduğunu ifade ediyor.

KARPUZUN DIŞ KABUĞUNA DİKKAT

Meyvedeki kimyasal tehlikenin yanı sıra hijyen faktörü de hayati önem taşıyor. Karpuzun toprakla doğrudan temas eden dış kabuğu; Salmonella, E. coli ve rotavirüs gibi ölümcül enfeksiyonlara yol açabilen virüs ve bakterileri barındırabiliyor.

Bu nedenle karpuzların eve getirildiğinde akan su altında sabun ve fırça yardımıyla titizlikle yıkanması gerekiyor. Ayrıca, pazar ve manavlarda satıcıların olgunluğunu kanıtlamak için yaptığı "deneme amaçlı karpuz dilimleme" yöntemi, bıçaktaki ve kabuktaki tüm bakterileri doğrudan meyvenin içine taşıdığı için son derece tehlikeli bir uygulama olarak değerlendiriliyor.