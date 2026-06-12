Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya, uzun yıllardır Rus turistlerin ve yabancı yerleşimcilerin en çok tercih ettiği şehirlerin başında geliyordu. Ancak son dönemde konut fiyatları, kira bedelleri ve genel yaşam giderlerindeki yükseliş, Rus vatandaşlarını farklı seçeneklere yönlendirmeye başladı. Bu süreçte Mersin, uygun yaşam maliyetleri ve gelişen yapısıyla dikkat çeken yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

Özellikle Erdemli, Mezitli ve Yenişehir ilçeleri, yabancı yerleşimcilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor.

SAVAŞ SONRASI GÖÇ HAREKETLİLİĞİ HIZ KAZANDI

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından her iki ülkeden de binlerce kişi farklı ülkelere göç etti. Türkiye, bu süreçte en çok tercih edilen ülkelerden biri olurken, Antalya ve İstanbul ilk sıralarda yer aldı. Ancak son dönemde Mersin'in sunduğu avantajlar nedeniyle birçok Rus vatandaşının bu şehre yerleşmeye başladığı ifade ediliyor.

MERSİN'İ CAZİP KILAN NEDENLER

Mersin'in Antalya'ya kıyasla daha ekonomik yaşam koşulları sunması, şehrin öne çıkan avantajları arasında bulunuyor. Daha uygun kira fiyatları, sakin yaşam ortamı ve Akdeniz kıyısında yer alması, Rusların Mersin'e yönelmesinde etkili oluyor. Ayrıca şehirdeki konut yatırımlarının artması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi de yabancıların ilgisini çekiyor.

İKLİMİ VE YAŞAM KOŞULLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerine göre Mersin'de tipik Akdeniz iklimi hakim. Yaz ayları sıcak ve kurak geçerken, kış mevsimi ise ılık ve yağışlı özellik gösteriyor. Kentte yıllık ortalama sıcaklık 18,7 derece olarak ölçülüyor. En sıcak dönem Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanırken, Ocak ve Şubat ayları yılın en serin ayları olarak öne çıkıyor.

Kentte yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 603 milimetre seviyesinde bulunuyor. Nem oranı ortalama yüzde 64 civarında seyrederken, deniz suyu sıcaklığının yıllık ortalaması 20,8 derece olarak kaydediliyor. Bu iklim özellikleri, Mersin'i yılın büyük bölümünde yaşamak için elverişli şehirlerden biri haline getiriyor.