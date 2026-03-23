Rus gezginler 2026 yaz sezonu için seyahat alışkanlıklarını köklü biçimde değiştiriyor.

Yıllarca Türkiye'nin güneş ve deniz destinasyonlarına akın eden Rus turistler, bu yıl rotalarını değiştiriyor. 2026'nın ilk üç ayında Rusya'nın Türkiye'ye olan seyahat ilgisi geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç katına çıktı. Ancak bu artışın gidişatı, turizm sektörünün alıştığından çok farklı bir tablo çiziyor.

İstanbul'un yükselişi

Tüm rezervasyonların yaklaşık yüzde 46'sı artık İstanbul'a yapılıyor. Bir yıl önce bu oran yüzde 39'du. Şehir yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, bağlantılı uçuşlar için stratejik bir aktarma merkezi olarak da tercih ediliyor. Ortalama uçak bileti fiyatı yaklaşık 20.000 ruble (yaklaşık 10 bin TL) — istikrarlı ama kontrollü bir büyümenin göstergesi.

Antalya'nın paradoksu

Antalya'nın toplam rezervasyonlardaki payı yüzde 9'a geriledi. Ancak ilginç olan şu: talep düşmesine rağmen fiyatlar yükseliyor. Ortalama uçuş maliyeti 23.000 (yaklaşık 12 bin) rublenin üzerinde seyrederken, bazı uçuşlarda bu rakam 118.500 rubleye (yaklaşık 2 milyon 600) kadar çıkıyor. Bu çelişkili tablo, pazarda kalan Rus turistlerin daha yüksek harcama gücüne sahip bir profil çizdiğine işaret ediyor.

"Son dakika" dönemi kapanıyor

Belki de en dikkat çekici değişim, Rus turistlerin planlama alışkanlıklarında yaşanıyor. Ani kararlar ve son dakika rezervasyonları yerini erken planlamaya ve öngörülebilirliğe bırakıyor. Uzmanlar bu eğilimi yalnızca ekonomik bir hesap olarak değil, seyahat anlayışındaki yapısal bir dönüşüm olarak değerlendiriyor.

Komşulara yansıması

Bu değişim yalnızca Türkiye'yi değil, bölgedeki diğer ülkeleri de dolaylı olarak etkiliyor. Bulgar turistler başta olmak üzere Balkan gezginleri, popüler Türk tatil beldelerinde artan fiyat baskısıyla karşılaşabilir. Özellikle İstanbul destinasyonu için erken rezervasyon yapan gezginlerin daha avantajlı konumda olacağı öngörülüyor.