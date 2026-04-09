Rusya ile Türkiye arasındaki geleneksel turizm koridoru, son dönemde yaşanan ekonomik değişimler ve maliyet artışları nedeniyle rotasını Japonya’ya çevirdi.

Japonya tarafından paylaşılan güncel veriler, 2025 yılında Japonya’yı ziyaret eden Rus turist sayısının bir önceki yıla göre artış yaşandı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

JAPONYA CAZİP GELMEYE BAŞLADI

Rus turistlerin tercihlerindeki bu değişimin temelinde Japon Yeni’nin dolar karşısındaki değer kaybı ve buna bağlı olarak Japonya’daki hizmetlerin yabancı turistler için daha ekonomik hale gelmesi yatıyor. Türkiye’deki konaklama ve paket tur fiyatlarındaki enflasyonist artış ise Rus tatilcilerin bütçe planlamasında Japonya’yı daha cazip bir alternatif konumuna getirdi.

Özellikle Rus vatandaşlarına yönelik vize kolaylıkları ve 2026 yılı için yapılan erken rezervasyonların önceki yıla oranla %35 artış göstermesi, bu eğilimin güçlendiğini doğruluyor. Japonya genelindeki toplam yabancı turist sayısı ise ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.