Rusya'da yeni doğan bebeklere verilen isimler arasında Türkçe kökenli ve Türk dizileriyle bağlantılı seçenekler de yer almaya başladı. Moskova bölgesinde açıklanan veriler, Türk kültürüne yönelik ilginin isim tercihlerine yansıdığını gösterdi.

TÜRK DİZİLERİ İSİM TERCİHLERİNİ ETKİLEDİ

Rus basınında yer alan haberlere göre, Türk televizyon dizilerinin ülkedeki popülaritesi, ailelerin çocuklarına isim seçimine de yansıdı. Dizilerdeki oyuncu ve karakterlerin isimleri, yeni doğan bebekler için tercih edilen seçenekler arasında yer aldı.

ANTALYA'NIN ÜNLÜ İLÇESİ DE LİSTEDE

Moskova bölgesinde nadir verilen isimler arasında Antalya'nın Serik ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Belek'in adı da yer aldı.

Belek ismi, yalnızca Antalya'daki turizm merkeziyle benzerliğiyle değil, Türk dillerindeki anlamıyla da dikkat çekti. Eski Türkçede ve Kırgız Türkçesinde “hediye” ve “armağan” anlamlarında kullanılan Belek, Rusya'da yeni doğan bebeklere verilen isimler arasına girdi.