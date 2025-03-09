Türkiye, yaz-kış tatilleri ve sağlık turizminin ardından yeni bir alanda daha Rus vatandaşlarını ağırlamaya başladı.

Rus radyo kanalı BFM'nin haberine göre, birçok kişi Rusya'da ehliyet sınavlarındaki zorlukları aşmak için başka ülkelere gidiyor. Rusların birinci tercihi, hem yazılı sınavın kolay olduğu hem de çoğu zaman sürüş testinin yapılmadığı Gürcistan.

Birçok Rus da bu iş için Türkiye'yi tercih ediyor. Daha sonra ülkelerinde sadece yazılı sınavdan geçerek, Türk ehliyetlerini Rus ehliyeti ile değiştirebiliyorlar.