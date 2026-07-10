Rusya’da son dönemde tırmanışa geçen akaryakıt sıkıntısı, ülkenin kırsal bölgelerinde modern çağda eşine az rastlanacak bir geri dönüş hikayesine yol açtı.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, tarladaki işleri, ormandan odun çekmeyi veya günlük ulaşımı sağlamak için otomobil kullanmak yerine yeniden geleneksel "iş atlarına" yöneldi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, at yetiştiricileri son haftalarda binek ve iş atlarına olan talebin katlanarak arttığını bildiriyor.

Daha önce yetiştirilen bir atın satılması aylar sürerken, günümüzde bazı haralarda ayda 7 ila 8 atın anında satıldığı veya ön rezervasyonla kapışıldığı belirtiliyor.

Araç bir atı beslemekten çok daha pahalıya patlıyor

Kırsal bölgelerde saman taşımak, ormanda ilerlemek ve ağır çiftlik işlerini yürütmek için kullanılan iş atlarının fiyatları kalitesine, yaşına ve cinsine göre 100.000 ile 200.000 ruble (yaklaşık 1.000 ila 2.300 euro) arasında alıcı buluyor.

At sahiplerinin nal çakma, tırnak bakımı, kışlık yem ve veteriner maliyetleri gibi düzenli giderleri bulunsa da köylüler şaşırtıcı bir iddiada bulunuyor: Rusya’nın zorlu arazi şartlarında yaygın olarak kullanılan emektar UAZ veya Lada Niva gibi arazi araçlarını yürütmek, akaryakıt fiyatları ve parça kıtlığı nedeniyle artık bir atı beslemekten çok daha pahalıya patlıyor.

Şehirde bisiklet ve tramvay patlaması yaşanıyor

Kriz sadece köylüleri at arabalarına döndürmekle kalmadı; kasaba ve şehirlerdeki Rus vatandaşları da alternatif arayışına girdi.

Çevrimiçi alışveriş platformu CDEK.Shopping verilerine göre, haziran ayında bisiklet satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 131 oranında devasa bir artış gösterdi. Şirketin bu kategorideki gelirleri ise yüzde 263 fırladı. Özellikle dağ bisikletlerine olan yoğun ilgi, şehir içi ulaşımda otomobillerin yerini bisikletlerin almaya başladığını kanıtlıyor.

Ulaşım krizinin devlet kademelerine yansıması üzerine Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de radikal bir çağrıda bulundu. Volodin, şehir içi trafiği rahatlatmak ve yakıt tasarrufu sağlamak adına raylı sistemlere ve tramvay ulaşımına acilen devasa yatırımlar yapılması gerektiğini belirterek, "Üç vagonlu tek bir tramvay, şehir içi trafikte yaklaşık 200 binek otomobilin yerini alabilir" dedi.

Krizin arkasında "SİHA" saldırıları var

Uluslararası istihbarat ve medya raporlarına göre, Rusya Federasyonu genelinde baş gösteren bu ciddi yakıt tedariki krizinin arkasında askeri operasyonlar yatıyor. Rus petrol rafinerilerine yönelik düzenlenen bir dizi insansız hava aracı (SİHA) saldırısı neticesinde, ülkenin petrol işleme kapasitesinin çok önemli bir kısmı devre dışı kalmış durumda. Rafinerilerin hasar görmesi sebebiyle benzin ve motorin üretimi, özellikle yaz aylarında tavan yapan tüketim talebini karşılayamaz noktaya geldi. Rus halkı ise bu modern krizi, yüzyıllar öncesinin çözümleriyle aşmaya çalışıyor.