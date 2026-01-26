Terör örgütü YPG/SDG, Suriye Ordusu'nun operasyonlarıyla son günlerini yaşarken, ateşkese rağmen terör örgütünün kışkırtması sebebiyle çatışmalar devam ediyor.

ABD'nin sırtını döndüğü örgüte ise artık kimse sahip çıkmıyor. Öyle ki, bölgedeki Rus barış gücü de zırhlı araçlarını uçaklara yükleyerek bölgeden ayrıldı.

Türkiye sınırının 5 kilometre ötesinde, Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da SDG'ye vurulacak son darbe için hazırlıklar sürüyor. Rus askerlerinin çekilmesi de bu operasyonun belirtisi olabilir.

RUSLAR HIZLA ÇEKİLDİ

K24'ün paylaştığı görüntüler Rus zırhlı araçlarının dev kargo uçaklarına yüklendiği görüldü. Rus ve Türk barış güçleri normalde sınırda devriye gezmekle yükümlüydü.

Araçların hızla uçaklara yüklenmesi dikkat çekti. Rus ordusu veya hükümeti, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Rusya'nın Suriye'nin batı kıyısında da üsleri bulunuyor. Hmeymim ve Tartus'taki bu üsler, Rusya'nın Akdeniz'e açılan limanları görevi görüyor.

Rusya, HTŞ'nin başını çektiği ve Beşar Esad'ın devrilmesiyle sonlanan taarruzda, şimdiki Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın militanlarını defalarca bombalamıştı.

Şara, Şam'ı ele geçirdikten sonra Rusya ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtmiş ve Hmeymim ve Tartus üslerini için "bir anlaşmaya varılabileceğini" ifade etmişti.

SDG ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Bu esnada SDG, 15 güne uzatılan ateşkese rağmen Suriye Ordusu'nu İHA'larla hedef almaya devam etti. Suriye ordusuna göre saldırılarda 2 asker yaralandı.

Suriye ordusu ateşkes ihlalelerine hızla karşılık verdi. Tişrin ve Rakka ekseninde ilerleyen ordu, güvenliği sağladı.

ABD'nin, terör örgütüne sırtını dönmesinin ardından 18 Ocak anlaşması imzalandı ve 4 günlük ateşkes ilan edildi.

Bu anlaşmanın uygulanması ve IŞİD'li mahkumların Irak'a taşınması için bu ateşkes 15 güne uzatıldı. Buna rağmen çatışmalar sürüyor.