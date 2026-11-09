Ege İhracatçı Birlikleri tarafından paylaşılan verilere göre, su ürünleri sektörü ekim ayında toplam 275 milyon 650 bin dolarlık dış satıma imza attı. Bu devasa gelirin yüzde 35 gibi önemli bir bölümünü tek başına Türk somonu sırtladı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında 61 milyon 880 bin dolar olan somon dış satımı, yüzde 54 oranında güçlü bir yükseliş göstererek 95 milyon 71 bin dolara tırmandı.

RUSLAR KAPIDA SIRAYA GİRDİ

Bu sıçramayla birlikte somon, hem levreği hem de çipurayı geride bırakıp ekim ayını lider tamamladı. Türk somonunun en fazla rağbet gördüğü başlıca dış pazarlar ise Rusya, Belarus ve Vietnam olarak kayıtlara geçti.

İHRACAT REKORU KIRILDI

Sektörün genel performansında da yukarı yönlü grafik hız kesmeden sürüyor. Türk su ürünleri sektörü, ocak-ekim dönemini kapsayan 10 ayda ihracatını yüzde 20 oranında artırarak 1 milyar 789 milyon dolardan 2 milyar 140 milyon dolara yükseltti. Yılın kalan iki ayında sergilenecek performansla birlikte 2026 yılı toplam ihracatının 2,5 milyar dolar sınırını aşması hedefleniyor.

Yılın ilk 10 ayındaki genel tablo tür bazında incelendiğinde ise levrek, dış satımını yüzde 21 artışla 549 milyon dolardan 666 milyon dolara çıkartarak toplamdaki birinciliğini korudu. Türk somonu 526 milyon dolarlık ihracat hacmiyle genel sıralamada ikinciliğe yerleşirken, çipura 509 milyon dolarlık gelirle üçüncü basamakta yer aldı. Aynı dönemde alabalık 113 milyon dolar, orkinos 78 milyon dolar ve kaya levreği 26,7 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

ŞAMPİYON TÜRK SOMONU OLDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türk somonu ihracatının 10 aylık dönemde yüzde 22 artışla 430,7 milyon dolardan 526,2 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Türk somonunun dondurulmuş ürün olarak ihracatta yoğun talep gördüğünü aktaran Demir, "Ocak-ekim döneminde dondurulmuş Türk somonu ihracatımız 353,3 milyon dolara ulaştı. Taze soğutulmuş Türk somonu ihracatımız 154,3 milyon dolar oldu. Dondurulmuş fileto ihracatımız 16,8 milyon dolar, taze soğutulmuş fileto ihracatımız ise 1,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2026 yılı sonu için ortaya koyduğumuz 650 milyon dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.