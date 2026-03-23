KamAZ, GAZ ve UAZ gibi Rusya’nın önde gelen araç üreticilerinin Etiyopya’da yerel montaj hatları kurmak üzere yürüttüğü müzakerelerin somut bir aşamaya geldiğini belirten Büyükelçi, projenin hayata geçirilmesi için tekno-ekonomik analizlerin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

TASS haber ajansına konuşan Terekhin, Rus üreticilerin bölgeye rekabetçi ve yerel mevzuata uyumlu ürünlerle girmeyi hedeflediğini vurguladı.

ETİYOPYA'DAKİ KURALLARA UYACAKLAR

Etiyopya hükümetinin ithalat rejiminde uyguladığı katı kurallar, Rus şirketlerinin stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oldu. Ülkeye yalnızca elektrikli ve doğal gazla çalışan (CNG/LNG) araçların girişine izin verilmesi nedeniyle, Rus üreticiler bu spesifik teknolojik altyapıya odaklandı.

Özellikle Ekim 2025’te Etiyopya hükümetinin doğal gazlı araçlara yönelik vergileri tamamen kaldırması, Rus otomotiv sektörü için kritik bir pazar fırsatı yarattı. Bu vergi muafiyetiyle birlikte, Rus ağır vasıta ve binek araçlarının Etiyopya üzerinden tüm Afrika kıtasına yayılması planlanıyor.