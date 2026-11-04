Rusya ve Macaristan, Sırp petrol şirketi NIS'in çoğunluk hissesinin devri için sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında Rus hissedarların paylarını Macar enerji şirketi MOL'e satması bekleniyor, ancak satışın tamamlanabilmesi için ilgili ülkelerin rekabet kurumlarının yanı sıra ABD'den de onay alınması gerekiyor.

Çoğunluk hissesi Rus şirketlerinin elinde bulunan Sırbistan Petrol Endüstrisi (NIS), Rusya'nın sahiplik yapısı nedeniyle ABD yaptırımlarına tabi tutulmuştu. Sırp yetkililer, Rus hissedarların şirketteki çoğunluk payını Macaristan merkezli MOL'e devretmek üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.

Sırbistan Maliye Bakan Vekili Siniša Mali, salı günü Bloomberg Adria televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus hissedarlar ile MOL arasında anlaşmaya varıldığını ve sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Mali, Sırp devletinin de Macar tarafıyla hissedarlar anlaşması imzaladığını belirtti.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla Sırbistan'ın NIS'teki payının da artırılması planlanıyor. Mevcut durumda yaklaşık yüzde 29,9 hisseye sahip olan Sırp devletinin, payını yüzde 35'e çıkarması bekleniyor. Böylece ülke, şirketteki sahiplik oranını üçte bir seviyesinin üzerine taşımış olacak.

SATIŞ İÇİN ABD'DEN DE ONAY GEREKİYOR

NIS'teki hisse devrinin tamamlanması için Sırbistan ve Bosna Hersek'teki rekabet kurumlarının onayı gerekiyor. Bunun yanı sıra, şirkete Rus sahipliği nedeniyle yaptırım uygulayan ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) da işleme izin vermesi şart.

Söz konusu yaptırımlar nedeniyle NIS, faaliyetlerini sürdürebilmek için OFAC'tan geçici işletme lisansı almıştı. Yıl sonunda verilen lisansın süresi, daha sonra kurum tarafından birkaç kez uzatılmıştı.

NIS'İN HİSSELERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ RUS ŞİRKETLERİNDE

Şirketteki mevcut ortaklık yapısına göre Gazprom Neft yüzde 44,85, Gazprom'a bağlı Intelligence ise yüzde 11,3 paya sahip. Sırp devletinin hissesi yüzde 29,9 seviyesinde bulunurken, kalan paylar küçük hissedarlar ve çalışanlar arasında dağılıyor.

Satış işleminin gerekli onayların alınmasının ardından tamamlanması bekleniyor.