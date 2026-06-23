Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar ve uçuş kısıtlamaları, Rus öğrencilerin eğitim planlarında köklü bir değişim yarattı. Geleneksel olarak Avrupa ve ABD'yi tercih eden öğrencilerin yönünü Uzak Doğu'ya çevirmesiyle birlikte, Çin üniversitelerinde eğitim gören Rus gençlerin sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor.

Bu yönelimin arkasında Moskova ve Pekin arasındaki güçlenen siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Çin'deki eğitim maliyetlerinin Rusya'daki prestijli okullara kıyasla çok daha ekonomik olması yatıyor.

FİYATLAR AİLELERİ ÇİN'E YÖNLENDİRİYOR

Eğitim danışmanlığı şirketlerinin sunduğu verilere göre Çin'de lisans eğitiminin yıllık maliyeti 200 bin ila 500 bin ruble arasında değişirken, yüksek lisans programları en fazla 700 bin rubleye ulaşıyor. Buna karşılık Rusya'nın önde gelen üniversitelerinde yıllık eğitim ücretlerinin 700 bin ile 2 milyon ruble seviyesine çıkması, Rus aileleri Çin'e yönlendiriyor.

TALEPLER ARTINCA KABULLER ZORLAŞTI

Ancak artan taleple birlikte Çin üniversitelerine kabul edilmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Çin'in eğitim politikalarında yaptığı stratejik değişiklikler doğrultusunda, son beş yılda yabancı diller, işletme ve sanat gibi 12 bin lisans programı kapatılırken; mühendislik, bilişim teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında 10 bin yeni program açıldı.

Bu durum, Rus öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi geleneksel bölümlerdeki rekabeti hat safhaya çıkardı.

Tüm bu zorluklara ve değişen kontenjanlara rağmen, Çin'den alınan diplomaların Rusya'da doğrudan geçerli olması ve ek denklik işlemi gerektirmemesi, Uzak Doğu'yu Avrupa'ya karşı en güçlü alternatif kılmaya devam ediyor.