Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) %49’luk hissesini satmak için görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg’in haberine göre, Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Dedusenko, hem Türk hem de yabancı yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Mersin’de inşa edilen ve 25 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Akkuyu NGS, dört reaktörden oluşuyor ve toplam 4.800 megavat kurulu güce sahip olacak. Santralin, tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılaması bekleniyor.

YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Proje, 2010 yılında Türkiye ile Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında, Rosatom’un “Yap-İşlet” modeliyle yürütülüyor. Anlaşma, Rosatom’un hisselerinin %49’unun Türk veya yabancı yatırımcılara satılabileceğini öngörüyor.

Dedusenko’nun açıklamalarına göre, hisse satışı için aceleci bir yaklaşım benimsenmeyecek; görüşmelerde Türkiye hükümeti de yer alıyor.

Daha önce 2017’de Cengiz Holding, Kolin ve Kalyon İnşaat konsorsiyumuyla hisse satışı için anlaşma sağlanmış, ancak Kolin ve Kalyon’un 2018’de projeden çekilmesiyle bu plan gerçekleşmemişti.

Rosatom, 2019’da da Türkiye’deki özel ve kamu şirketleriyle benzer görüşmeler yapmış, ancak o dönemde de somut bir sonuç alınamamıştı.