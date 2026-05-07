Ukrayna savaşı sonrası tedarik zincirlerini yeniden yapılandıran Rusya, tarım ürünlerinin ardından Türkiye’den yaptığı kozmetik ithalatında da devasa bir artışa imza attı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Rus şirketlerinin Türk kozmetik ürünlerine olan talebi yıllık bazda yüzde 32,6 oranında artarak mart ayında 12 milyon 600 bin dolar seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 9 milyon 500 bin dolar olan bu rakam, Rusya’nın Türk kozmetik sektöründe en büyük alıcı konumuna yükseldiğini tescilledi.

TÜRKİYE BİR NUMARALI PAZAR HALİNE GELDİ

Rusya’nın ithalat kalemleri incelendiğinde, talebin merkezinde 7 milyon 100 bin dolarlık hacimle aromatik yağ karışımlarının yer aldığı görülüyor. Bu grubu 1 milyon 400 bin dolarla cilt bakım ürünleri ve 1 milyon 200 bin dolarla parfüm harcamaları takip ediyor.

Bu verilerle Rusya, kozmetik ithalatında 9 milyon 600 bin dolarlık alım yapan Hollanda’yı ve 8 milyon 900 bin dolarlık payıyla ABD’yi geride bırakarak Türkiye’nin bu alandaki bir numaralı pazarı haline geldi.

Uzmanlar, Rusya’nın kozmetik rotasını Türkiye’ye kırmasındaki en büyük etkenin Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın keskin bir şekilde azalması olduğunu vurguluyor.