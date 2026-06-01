Rusya, Nisan 2026'da Türkiye'den gerçekleştirdiği kahve ithalatını rekor seviyeye ulaştırarak iki ülke arasındaki ticaret tarihinde bir ilke imza attı. Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Türkiye gümrük verilerine dayandırdığı habere göre, Rusya geçtiğimiz nisan ayında Türkiye'den toplam 2,3 milyon dolar değerinde kahve ithal etti.

Resmi veriler, Rusya'nın Türkiye'den yaptığı kahve ithalatının hem aylık hem de yıllık bazda üç katlık dikkate değer bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

RUSLARIN PAZAR PAYI

Bahar ortası itibarıyla yaşanan bu büyük talep artışı, Rusya’yı Türk kahvesi ihracatında en büyük üçüncü pazar konumuna yükseltti. Türkiye'nin toplam kahve ihracatı içinde Rusya'nın payı yüzde 15 olarak kayıtlara geçti. Küresel pazardaki diğer alıcılar incelendiğinde ise Türk kahvesinin lider alıcısı yüzde 25'lik payla Suriye olurken, ikinci sırada yüzde 18 ile Belarus yer aldı.

Rusya'nın ardından gelen diğer önemli pazarlar ise yüzde 13 ile Libya ve yüzde 5 ile Suudi Arabistan olarak sıralandı.