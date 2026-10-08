Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren çatışmaların ardından başlayan yoğun göç dalgası, dördüncü yılın sonunda dikkat çekici bir rota değişimini ortaya koydu. İlk dönemlerde yoğun ilgi gören Türkiye gibi ülkelerde ikamet maliyetlerinin artması ve ekonomik koşulların zorlaşması sebebiyle Rus nüfusunda belirgin bir kan kaybı yaşanırken, yönelim daha çok Avrupa ülkelerine kaydı.

Haziran 2026 verilerine göre Türkiye'de geçerli oturma iznine sahip Rus vatandaşlarının sayısı 75 bin 900'e gerileyerek 2023 başındaki zirve döneminin yarı seviyesine düştü ve yalnızca son bir yılda Türkiye'deki Rusların yüzde 11'den fazlası ülkeden ayrıldı.

AVRUPA'DA RUS VARLIĞI ARTTI

Türkiye'deki bu gerilemeye karşın Avrupa genelinde Rus diasporasının varlığı güçlendi. Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ikamet iznine sahip Rusya vatandaşlarının sayısı son dört yılda yüzde 13,6 artış göstererek 876 bin 600'e ulaştı.

Almanya 218 bin Rus vatandaşıyla Avrupa genelinde ilk sırada yer alırken, akdeniz ve sıcak iklim hattındaki İspanya, Kıbrıs, Fransa ve Portekiz gibi Avrupa ülkeleri Rusların yeni gözde rotaları haline geldi. İspanya'daki Rus nüfusu yüzde 61 artışla 116 bin 800'e çıkarken, Kıbrıs'ta sayı 2,5 katına, Portekiz'de ise 3,5 katına fırladı.

DOĞU AVRUPA'DA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Avrupa kıtasındaki bu hareketlilikte Letonya, Estonya ve Çekya gibi bazı Doğu Avrupa ülkelerinde oturum izinlerinde düşüş gözlenirken; Sırbistan, Kazakistan ve Ermenistan gibi AB dışı diğer Avrupa ve bölge ülkelerinde de Rus nüfusundaki yüksek artış trendi korundu.

Başlangıçta sınır komşularına yönelen göç dalgası, dördüncü yılın sonunda Türkiye'den kademeli çıkışlar ve Avrupa'nın sıcak iklimli ülkelerine belirgin bir yerleşim hareketiyle şekillenmiş oldu.