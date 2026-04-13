Rusya’dan Türkiye’ye yönelik geçtiğimiz yıl kaydedilen yoğun turist akışının bu yıl da artarak devam etmesi beklenirken, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tatil planlarını son dakikaya bırakanlar için dev bir indirim kampanyası başlattı.

Tur operatörlerinin 18 Nisan tarihine kadar çıkışlar için hazırladığı özel paketlerde, Türkiye en ulaşılabilir ve ekonomik rota olarak zirvedeki yerini koruyor.

Sektör verilerine göre iki kişilik "her şey dahil" konseptli altı gecelik Türkiye turları, uçuş maliyetleri dahil 71 bin rubleden (41 bin 890 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

YURT DIŞINA YÖNELİK SEYAHATİ CANLANDIRACAK

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Turizm piyasasında büyük hareketlilik yaratan bu kısa süreli kampanyada, Türkiye’yi 83 bin ruble bandındaki fiyatlarıyla Mısır takip ederken, Asya destinasyonları da rekabetçi seviyelerini koruyor.

Tayland ve Vietnam turları, direkt uçuş ve dört yıldızlı otel konaklaması dahil olmak üzere 120 bin ruble civarında alıcı buluyor.

Özellikle Nisan ayının ortasına kadar sürecek olan bu indirim dalgasının, her bütçeye uygun seçeneklerle Rusya'dan yurt dışına yönelik seyahat talebini önemli ölçüde canlandırması öngörülüyor.