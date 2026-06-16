İç Anadolu Bölgesi'nin sanayi ve ticaret lokomotifi Kayseri, ezber bozan bir başarı hikayesine imza atıyor. Denize kıyısı olmayan kentte, Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Yamula Barajı’nda yetiştirilen Türk somonları, başta Rusya olmak üzere Japonya, İngiltere ve Amerika gibi dev pazarlar dahil tam 49 ülkeye ihraç ediliyor.

Haziran ayının başıyla birlikte baraj gölünde başlayan somon hasadı, ay sonuna kadar hummalı bir çalışmayla devam ediyor. Kafeslerin kıyıya çekilmesiyle sudan çıkarılan dev somonlar, özel kamyonlarda şoklanarak işleme tesislerine ve ardından dünya sofralarına doğru yola çıkıyor.

GÜNLÜK HASAT SEVİYESİ 100 TONU BULDU

Yamula Barajı’nda üretim gerçekleştiren tesisin müdürü Emre Ergin, bölgedeki devasa üretim kapasitesi ve ihracat ağına dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Toplamda 5 farklı projede 4 bin 750 tonluk bir üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Ergin, piyasa koşullarına göre yıllık 2 bin 500 ile 3 bin ton arasında üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sezonun en hareketli döneminde olduklarını vurgulayan işletme müdürü Ergin, süreci şu sözlerle özetledi:

"Şu anda tam hasat mevsimindeyiz. Günlük 80 ile 100 ton arasında hasat çıkışı gerçekleştiriyoruz. Balıklarımızın çok büyük bir kısmı başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya gidiyor. Türkiye genelinden bakıldığında ise Avrupa’nın tamamına, Kanada’ya, Çin’e ve hatta ada ülkeleri Japonya ile İngiltere'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat söz konusu."

HER 3 YAVRUDAN BİRİ KAYSERİ'DEN ÇIKIYOR

Kayseri gibi bozkırın ortasındaki bir şehirden dünyaya balık satılmasının insanlara ilk başta çok şaşırtıcı geldiğini dile getiren Emre Ergin, kentin aslında gizli bir su ürünleri üssü olduğunu açıkladı.

Kayseri'nin sadece somon büyümesinde değil, alabalık yumurtası ve yavru üretiminde de Türkiye'nin can damarı olduğunu belirten Ergin, "Türkiye’de üretilen balık yumurtası ve yavrunun neredeyse 3'te 1'i Kayseri iç sularından çıkıyor" diyerek kentin sektördeki stratejik önemine dikkat çekti.

Üretim miktarını doğrudan küresel müşteri taleplerine ve piyasa şartlarına göre şekillendirdiklerini aktaran Ergin, bu yıl doğanın da kendilerine yardım ettiğini söyledi. Bölgedeki yağışların iyi gitmesi ve barajdaki su seviyesinin yüksek olmasının dönemsel verimliliği gözle görülür ölçüde artırdığını ifade eden işletme müdürü, geçen yıla oranla çok daha bereketli ve yüksek hacimli bir ihracat sezonu geçirdiklerini belirtti.