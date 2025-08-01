Rusya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik yakınlaşma turizm hamlesiyle devam ediyor. Moskova ile Pyongyang arasında turizm amaçlı doğrudan uçak seferleri yeniden başladı. İlk Rus turist kafilesi de açılışını Kuzey Kore lideri Kim’in yaptığı tatil köyü Wonsan’a ulaştı. Ancak Rus turistler kumsalda özgürce yürüyemedi. Rehber adı altındaki yetkililer her an yanlarındaydı, sohbetleri takip edildi.

REJİMİN RENKLİ VİTRİNİ



Denize girmek isteyenler engellendi. 20 bin kişi kapasiteli tatil köyünde otellerde konaklama ise mümkün değil. Rus medyasına göre turistlerin konuşmaları dahil birçok veri dinlemeye, takibe takıldı. Cep telefonları girişte toplandı ya da sınırlandırıldı. Tatil amaçlı başlayan yolculuk turistler için adeta “rejim vitrinine göz atma” ve “sistematik fişlenme” deneyimine dönüştü. Güneş yok, gölge bol!